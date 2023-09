A szezon után is sokan keresik fel a Balatont

Megosztás itt:

Sokan sétálnak a nyarat idéző időben Siófok közterein a hétköznapokban is. Szeptemberben a turisztikai szakemberek szerint felerősödik a német ajkú, valamint még mindig erős a cseh és lengyel turisták száma is. Emellett hétvégente megjelennek a magyar családok is. Az őszi Balatonhoz érkezőket is számos kikapcsolódási lehetőség várja.

Az októberi hosszú hétvégékre is tematikus programokkal készülnek a szakemberek. Az online felületeken és a Tourinform irodákban folyamatosan tájékoztatják az érdeklődőket.

Az egyik siófoki szállodában most is telt ház van a hétvégéken, de nincs sok üres szoba hétköznap sem. Az, hogy az ősszel is vannak rendezvények, programok a településeken, a szállásadók forgalmát is növeli.

A szakemberek úgy látják, hogy a szállodák már a megszokott wellness szolgáltatásai, a kerékpárturizmus erősödése és a különböző gasztronómiai fesztiválok rengeteg embert vonzanak majd az őszi hónapokban is a Balatonhoz.