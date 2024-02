A Partizán mögött is Soros embere áll

Megosztás itt:

Az osztrák Raiffeisen Bank magyarországi fióktelepének felügyelőbizottsági tagja állhat a Gulyás Márton vezette Partizán mögött – erről ír a Tűzfalcsoport legújabb elemzésében. A portál a Partizán gazdálkodásáról azt írta, senki nem tudja pontosan, hogy miből és hogyan indult el a baloldali YouTube-csatorna, de az biztos, sok tízmillió forintra volt szükség ahhoz, hogy Gulyás Márton a stúdiónak alkalmas helyet béreljen, és már a kezdetekben is közel húszfős stábot fizessen. „Bár Gulyás átláthatóságról beszél, valójában semmit nem árult el arról, hogy ki is támogatta a kezdetektől a csatorna indulását. Most egy érdekes dokumentumra bukkantunk:

előkerült a Partizán Rendszerkritikus Alapítvány alapítójának, Igaz Katalinnak a neve, akiről 2018-bán Márki-Zay Péter »importált agitátoraként« lehetett olvasni”

– írta a Tűzfalcsoport.

Mint fogalmaztak, az indulótőkét papíron biztosító hölgy bankár, és emellett elkötelezett civil aktivista, a hazai Soros-féle jogvédő szervezet, a TASZ felügyelőbizottsági tagja. Hozzátették, a Partizán Rendszerkritikus Alapítvány beszámolóiból semmi nem derül ki arról, hogy pontosan milyen külföldi támogatások érkeztek a YouTube-csatornához, de tény, hogy az általuk a Facebookon közzétett posztokból következtetni lehet bizonyos támogatásokra.

„Például így tudhatta meg a közvélemény, hogy a National Endowment for Democracy támogatta a kampányban országjáró kamionjukat, de egy másik posztból derült ki a German Marshall Fund támogatása is, de ezekre a civil szervezetekre a beszámolókból nem lehetett rábukkanni”

– olvasható a portál írásában.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA.