A MÁV meghosszabbította a nemzetközi jegyek díjmentes visszatérítését

261-re emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma hazánkban. Az eddigi 21 főről 28–ra nőtt a gyógyultak száma. Ha nem tud segíteni, legalább ne akadályozzon - reagált Orbán Viktor miniszterelnök az Európa Tanács főtitkárának bírálataira, melyeket Marija Pejcinovic Buric a koronavírus-veszélyhelyzettel kapcsolatos magyarországi jogalkotási folyamat kapcsán írt. A Mol Nyrt. almásfüzitői telepe megkezdte a fertőtlenítőszerek gyártását - jelentette be a cég ügyvezető igazgatója. Ratatics Péter közölte: napi 50 ezer liter fertőtlenítőszert gyártanak, ebből az ország teljes igénye kielégíthető lesz. Közös célunk, hogy megóvjuk az emberek egészségét és a nemzetgazdaságot is mozgásban tartsuk - jelentette ki Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Jó ütemben zajlik a konténerkórház építése Kiskunhalason, már a lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A lakosság ellátásának folyamatos biztosítása a legfontosabb szempont azon cégek kiválasztásánál, amelyeknél a honvédelmi irányító törzs teljesít szolgálatot - közölte a Honvédelmi Minisztérium miniszteri titkárságvezetője. A kormány megtiltotta egy a koronavírus-betegek gyógyításához használt gyógyszeralapanyag kivitelét - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Csak összefogással védhetjük meg a magyar embereket a koronavírussal szemben - hangsúlyozta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Az emberek egészsége nem lehet politikai alku tárgya – hangsúlyozta a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Toroczkai László közölte: sokan félreértelmezik a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló törvényt, csak a rendkívüli járványügyi helyzettel kapcsolatos intézkedésekben dönthet a kormány az Országgyűlés nélkül. Aki ezt a törvényt nem szavazta meg, az hazaárulást követett el – mondta a Mi Hazánk Mozgalom elnöke. Több veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabály lejár az ellenzék együttműködése híján, de a kormány megtalálta a megoldást – mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kovács Zoltán közölte: a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter elmondja, miként lehet áthidalni azt az időszakot, amíg a törvényi felhatalmazása a kormánynak a különleges jogrend folytatására, illetve a védekezés hatékony folytatására meglesz. Nehezen lehet a polgárokat rászoktatni arra, hogy a lakásaikban, a négy fal között töltsék az idejüket – mondta ifj. Lomnici Zoltán a Hír Tv Magyarország élőben extra című műsorában. Az alkotmányjogász közölte: Európában nem egyedülálló, hogy fegyveres testületeket vetnek be a rend fenntartása érdekében, az élet, a testi épség és az egészség védelme most a legfontosabb. A Hír Tv Magyarország élőben című műsorában Bank Tamás, a Játékszín igazgatója egymillió forintot ajánlott fel a Színházi Szolidaritási Alapba és arra buzdította a színházakat, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A kormány fontos lépéseket tett a turisztikai ágazat megsegítéséért, elsők között hozta meg azokat a döntéseket, amelyek hozzájárulnak a megmaradáshoz - közölte a Magyar Turisztikai ügynökség. Magyarország kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel vám- és áfa mentességet kért a külföldről behozott szájmaszkokra, lélegeztetőgépekre és egyéb egészségügyi védőfelszerelésre. A következő három hónapban 122 milliárd forint kifizetésére számíthatnak a magyar mezőgazdasági termelők a tavalyi kérelmeikhez kapcsolódóan – közölte Nagy István agrárminiszter. A románok másolják Magyarország adósokat mentő intézkedéseit - írja a Magyar Nemzet. Romániában bejelentették: magyar mintára lehetővé teszik a hitelmoratóriumot a nehéz helyzetbe került magánszemélyeknek és a cégeknek is, 9 hónapra. Magyarország tovább dolgozik azért, hogy a kárpátaljai magyarok helyzete megoldódjon, a nyelvhasználat és az anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférés kérdése rendeződjön - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Csaknem félmillióan fertőződtek már meg az új típusú koronavírussal világszerte. 21 306-an vesztették életüket a Covid-19-ben és 114 858-an gyógyultak meg. Romániában életbe léptek a kijárásra vonatkozó, a koronavírus terjedésének megfékezését célzó szigorítások, amelyek betartását rendőrök, csendőrök és katonák ellenőrzik az utcákon. Meghosszabbította az ukrán kormány az országos karantént további 30 nappal, azaz április 24-ig, és kiterjesztette a veszélyhelyzetet az egész országra. Ausztriában 5 560-ra nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma, a halottak száma 31-re emelkedett. Csehországban 5-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Lengyelországban kötelezővé vált az alap- és középiskolai távoktatás. Bosznia-Hercegovina március 30-tól lezárja repülőtereit a személyforgalom előtt az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lelassítása érdekében. Boszniában már 166 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, hárman meghaltak. Spanyolországban már többen haltak meg koronavírus-fertőzés következtében mint Kínába – a halálos áldozatok száma 3434, egy nap alatt 748-cal növekedett. Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban 683 hunytak el az elmúlt 24 órában, 7503-ra emelkedett az eddigi halálos áldozatok a száma. Fertőtlenítették a pápa lakóhelyeként ismert Szent Márta-házat, és tovább szigorították az óvintézkedéseket Vatikánváros egész területén, miután Ferenc pápa egyik közeli munkatársának pozitív lett a koronavírus-tesztje. Fizetett munkaszünet bevezetését rendelte el a jövő hétre a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében Vlagyimir Putyin orosz elnök. Elfogadta az amerikai szenátus az új típusú koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk enyhítését célzó, kétezer milliárd dollár értékű gazdaságélénkítő csomagtervet. A Pentagon elrendelte a tengerentúli amerikai csapatok utazásainak és bármilyen mozgásának leállítását - közölte Mark Esper védelmi miniszter. Nyolc szír határsértőt tartóztattak fel a rendőrök Röszkénél. Az illegális migránsokat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A járványügyi helyzet miatt, amennyiben az utas lemondja a külföldi utazását, a MÁV-Start kezelési költség nélkül visszatéríti az április 30-ig érvényes nemzetközi jegyek árát. NAV: Csaknem kétszázmillió forint értékben találtak hamis ruhát, kiegészítőket és szövetet a pénzügyőrök két lengyel kamionban az M43-as autópályán. Kigyulladt és leégett egy külföldi rendszámú busz az M0-ás autóúton Szigetszentmiklósnál. Az utasoknak sikerült időben elhagyniuk a járművet. Gyurka János lesz a női kézilabda NB I-ben szereplő Motherson-Mosonmagyaróvári KC vezetőedzője a következő idénytől. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint a sport diadala az, hogy nem törölték, hanem elhalasztották a 2020-as tokiói olimpiát. Az Európai Kézilabda Szövetség elhalasztotta a nemzetközi kupák négyes döntőit, közük a női Bajnokok Ligája budapesti végjátékát is.