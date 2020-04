30 ezer doboz gyümölcslevet adományoztak a Dél-Pesti Centrumkórháznak

Határozatlan időre meghosszabbítja a kormány a koronavírus-járvány miatt két hete elrendelt kijárási korlátozást - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: arról is határozott a kormány, hogy külön jogosítványt ad a polgármestereknek, így ők hétfő 24 óráig, tehát húsvét idejére a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be. A miniszterelnök arra kérte az embereket, hogy a korlátozó szabályokat tartsák be, kerüljék a csoportos összejöveteleket, tartsák a távolságot a közterületeken, és fokozottan figyeljenek az idősekre. „Fogadjuk el, hogy ez a húsvét másmilyen lesz, mint amilyenek a húsvétjaink lenni szoktak” - mondta a kormányfő. 980-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt 8 beteg, ezzel 66 főre emelkedett az elhunytak száma, 96-an gyógyultan távoztak a kórházból. A Szent János Kórházban és annak Kútvölgyi úti telephelyén tartott előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést Orbán Viktor miniszterelnök. További védőfelszereléseket kapnak az alapellátásban résztvevők - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központ vezetője. Immár több mint százan megfertőződtek és öten meghaltak a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában - jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai a helyszínen vannak és azon dolgoznak, hogy megfékezzék a fertőzés továbbterjedését, hiszen az idősek különösen veszélyeztetettek. A kormánypártok hatósági vizsgálatot követelnek annak kiderítésére, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak mint fenntartónak milyen felelőssége van a Pesti úti idősek otthonában kialakult helyzet miatt – közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Gyógyultan hagyta el a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinikáját az a 7 éves kislány, aki március 22-én epilepsziás görcsrohamok miatt került a klinika intenzív osztályára, ahol koronavírus tesztet végeztek nála pozitív eredménnyel. A fegyelmezett védekezésnek köszönhetően sikerült ellaposítani a koronavírus-járvány terjedésének görbéjét Magyarországon - közölte Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője. A magyar kormány kellő időben hozott intézkedésekkel sikeresen lassította a vírus terjedését, de ez nem adhat okot túlzott optimizmusra – mondta Kovács Zoltán államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Egy városvezetőnek dolgoznia is kell, Facebook-kal nem lehet a járványt lassítani – mondta Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Láng Zsolt közölte: a Fidesz fővárosi frakciója azt várja Karácsony Gergelytől, hogy felelősen gondolkozzon, kommunikációs és PR fogások helyett inkább a valódi cselekvésre helyezze a hangsúlyt. Az oktatási akciócsoport azt javasolja a kormánynak, hogy szervezzék meg az érettségit - jelentette be a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta, javaslatuk szerint a speciális esetek kivételével csak írásbeli vizsgákat szerveznének, a járványügyi helyzettől függően májusban vagy júniusban. Aki nem felvételizik idén, visszaléphet az érettségitől, és jövőre levizsgázhat. Egyszeri adót vetnek ki a pénzintézeti szektorra, az adó kulcsa az adóalap 50 milliárd forint feletti részének 0,19 százaléka, a költségvetésbe befolyó összeg 55 milliárd forint lesz - jelentette be a pénzügyminiszter. A koronavírus-járvány miatt elindított gazdaságvédelmi akcióterv legfontosabb feladata a munkahelyek megőrzése - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint az ellenzék teljesen hiteltelen, amikor a gazdaságról vagy a munkahelyek megvédéséről van szó, hiszen korábban, kormányon megszorításokkal kezelték a válságot. A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány 25 millió forintnyi adományt gyűjtött az állami idősotthonok lakóinak, 11 ezer ember összesen több mint 60 tonna gyümölcsöt kap húsvéti csomagként. Jöjjenek az emberek vért adni, járvány idején is folyamatosak a műtétek, a betegeknek most is szükségük van vérkészítményekre - mondta Matusovits Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. A kínai hatóságok támogatják Magyarországot, hogy minden szükséges védőeszközt be tudjon szerezni az ázsiai országból - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Önkormányzati tulajdonban lévő utak, hidak építésére, felújítására és járdák építésének, felújításának anyagtámogatására pályázhatnak az ötezer, vagy ez alatti állandó lakossal rendelkező helyi önkormányzatok a Magyar falu program keretében. Amióta a 2015-ös migrációs válságot követően a Fidesz fellépett az Európai Unió bevándorláspárti politikájával szemben, az Európai Néppárt liberális tagjai támadják a magyar kormánypártot - írta a XXI. Század Intézet elemzésében. Az Európai Bizottság engedélyezte a gazdaságvédelmi akciótervben meghirdetett új beruházás-támogatási rendszer elindítását, amelynek keretében legfeljebb 800 ezer euróval támogathatják vállalatok magyarországi beruházásait - közölte Szijjártó Péter. A magyar és a szerb határ mentén élő ingázók határátlépési lehetőségeiről, a teherforgalom fenntartásáról és a Szeged-Szabadka vasútvonal építésének felgyorsításáról tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. 1 484 811-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma a világon. A Covid-19 nevű betegségben 88 538-an vesztették életüket. Az elmúlt 24 órában jegyzett 441 új esettel 5202-re emelkedett a romániai Covid-19-fertőzöttek száma, a járvány következtében 229-en vesztették életüket. A román kormány fél hónapos kényszerszabadságra küldi azokat a közalkalmazottakat, akik munkájuk természeténél fogva nincsenek abban a helyzetben, hogy az első vonalban vegyenek részt a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. Ukrajnában egy nap alatt öt új esettel, 57-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 224-gyel 1892-re, ami az eddigi legmagasabb napi növekedés. A nyugat-balkáni országok főként szigorító intézkedésekkel igyekeznek felvenni a harcot a koronavírus-járvánnyal, Szerbia és Montenegró a hétvégére kijárási tilalmat rendelt el. Csehországban a fertőzöttek száma átlépte az ötezret, a járványnak eddig 104 halálos áldozata van. Olaszországban az elmúlt egy nap alatt 552-vel nőtt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, összesen több mint 17 ezren vesztették életüket a járvány következtében. Spanyolországban átlépte a 150 ezret a kiszűrt koronavírus-fertőzöttek száma, a járvány következtében több mint 15 ezren haltak meg. Franciaországban a regisztrált betegek szám meghaladta a 82 ezret, a koronavírus-járványnak már csaknem 11 ezer halálos áldozata van. Belgiumban egy nap alatt 1580-nal emelkedett a fertőzöttek száma és 283-an haltak meg, a járvány következtében összesen 2523-an hunytak el. Hollandiában újabb 1102 fertőzöttet regisztráltak, összesen már több mint 20 ezer fertőzött van az országban. Luxemburgban háromezer fölé emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában több mint 900-zal, hétezer fölé emelkedett a járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma. Tovább javult az új koronavírus okozta betegség miatt intenzív osztályon kezelt Boris Johnson brit miniszterelnök állapota - közölte a londoni kormányfői hivatal. Oroszországban egy nap alatt 1459 fővel, 10 131-re emelkedett az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma. A társadalmi távolságtartás gyakorlata eredményes, látszanak a remény első sugarai - jelentette ki Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó amerikai intézet igazgatója. Két további amerikai államban, New Jerseyben és Virginiában bejelentették, hogy 15 másik államhoz hasonlóan elhalasztják az előválasztásokat. Mintegy 50 amerikai republikánus képviselő levélben sürgette Szaúd-Arábiát olajkitermelése csökkentésére. Országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Baltával megölt két embert egy 18 éves román állampolgár Nagykőrösön, hogy megszerezze vagyonukat, a tettest őrizetbe vették - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Kigyulladt egy galvanizáló üzem Szolnokon, a bent tartózkodó hét ember épségben kijutott az épületből. Megváltozott a forgalmi rend az M43-as autópályán a csanádpalotai határátkelőnél, a sztrádán új terelést építettek ki - közölte az Útinform. Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége befejezetté nyilvánította a 2019/20-as hazai bajnoki és kupasorozatokat. Július elsejétől a BVSC szakmai igazgatója lesz Dabrowski Norbert, a ZF-Eger vízilabdacsapatának eddigi vezetőedzője. Papp Kristófot az Észak-Amerikában játszó fiatalok közül a 125. helyre rangsorolták az észak-amerikai profi jégkorongliga amatőr választásának, az úgynevezett draftnak az utolsó előzetes listáján.