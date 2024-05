Többen meghaltak egy iowai kisvároson végigsöprő tornádó miatt

Az Egyesült Államokban, főként a középső államokban idén az április - és eddig a május is - az átlagosnál jóval több vihart hozott, tornádók is jóval nagyobb számban alakultak ki a megszokottnál. A múlt hétig összesen 320 forgószél kialakulását jegyezték fel, ami több mint kétszerese az átlagosnak. A tornádókban több településen lakóházak tucatjai semmisültek meg, és épületek százaiban keletkeztek súlyos károk.

Tornádók kialakulásáról és pusztításáról, jégesők, heves esőzések és porviharok okozta károkról érkeztek jelentések kedden Iowa mellett Nebraska, Illinois és Colorado államból is. Szerdán forgószél és viharok miatt adtak ki riasztást Wisconsin állam egyes részeire, illetve az állam székhelyére, Madisonra. A keddihez hasonló erejű heves viharok és esőzések várhatók az előrejelzések szerint Minnesota, Texas, Oklahoma, Arkansas és Missouri államban is.

A nap folyamán az állam több részén is kialakultak tornádók, egyikük ledöntött egy 76 méter magas szélerőművet Iowa délnyugati részén, illetve több szélturbina is kigyulladt és megrongálódott. A keddi forgószelek erejét jelzi, hogy ezeket a szélerőműveket úgy építették, hogy ellenálljanak a tornádóknak, hurrikánoknak és más erős szeleknek.

