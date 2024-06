Az Egyesült Államokban - az alakulat náci ideológiájára hivatkozva - korábban tiltották a segítségnyújtást az Azovnak, ugyanakkor tavaly a The Washington Post már egy olyan külügyminisztériumi forrást idézett, amely elismerte, hogy az intézkedésnek nem volt gyakorlati hatása. Paul Gosar kongresszusi képviselő ugyanekkor úgy fogalmazott: a tilalom "elmosódott", miután az Azov harcosai bekerültek az ukrán fegyveres erőkbe és a Nemzeti Gárdába, és részvételükkel különálló fegyveres alakulatokat is létrehoztak.

Peszkov a The Washington Post című napilap írására reagált, amely az amerikai külügyminisztériumra hivatkozva arról számolt be, hogy Washington feloldotta az Azovnak történő fegyverszállítások tilalmát. A lapban olvasható, hogy az amerikai kormányzat szerint az alakulat "megfelel a Leahy-törvény kritériumainak", amely megtiltja a katonai segítségnyújtást az emberi jogok súlyos megsértésében bűnösnek talált külföldi egységeknek. A TASZSZ orosz hírügynökség szerint az amerikai külügyminisztérium közölte: "nem talált bizonyítékot" erre vonatkozóan, arról viszont nem számolt be, hogy mikor oldották fel a tilalmat, vagy hogy az Azov kapott-e már amerikai fegyvereket.

Your browser does not support the video tag.