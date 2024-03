Kanadában betilthatják a vallási tartalmú beszédet

Megosztás itt:

A kanadai jogszabályok két évig terjedő szabadságvesztéssel sújtják azokat, akik „bármely beazonosítható csoport ellen [szándékosan] gyűlöletet” szítanak. A C-367-os törvényjavaslat, amelyet tavaly ősszel nyújtottak be, azonban törölné a hatályos jogszabálynak azon bekezdését, amely mentességet biztosít a „vallási témában” vagy „vallási szöveg alapján” véleményt nyilvánítóknak.

Yves-François Blanchet, québeci parlamenti képviselő azzal indokolta a törvényjavaslat mögötti támogatását, hogy a vallási csoportoknak az együttélés érdekében fel kell áldozniuk a szólásszabadságukat.

„Ez az ár pusztán annyi lenne, hogy tartózkodni kell attól, hogy egy társadalmon belül nem megfelelő és indokolatlan kiváltságokat adjunk olyan embereknek, akik ezeket a béke és harmónia megzavarására használják, különösen, ha ezek a kiváltságok lehetővé teszik az ilyen emberek számára, hogy gyűlöletet szítsanak vagy halált kívánjanak másoknak valamilyen isteni hatalomba vetett hit alapján” – mondta. „Ez még inkább igaz egy olyan országban, amely azt állítja magáról, hogy világi, vagy azt állítja, hogy az egyház és az állam elkülönülten működik. Éppen ezért legfőbb ideje, hogy valaki cselekedjen.”

A kanadai keresztények úgy vélik, hogy ez a jogalkotási törekvés a biblikus szexuáletikára vonatkozó nézetek elfojtására irányul. Laura Klassen, a „Choice42” életpárti szervezet keresztény vezetője a Republic Sentinelnek azt nyilatkozta, hogy

az országában a hívők „elveszítenék a szólásszabadságunkat”, mivel innentől minden „evangéliumról szóló beszédet gyűlöletbeszédnek tekinthetnek.”

„Minden keresztény misszióra épülő szervezet is bajba kerülne” – mondta. „Az én szervezetemet már most is rendszeresen »terrorista szervezetnek« nevezik azok, akik ellenzik az abortuszellenes munkánkat.”

