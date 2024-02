Financial Times: Biden helyett Trumpra bíznák a gazdaságot az amerikaiak

A londoni gazdasági napilap által ismertetett reprezentatív vizsgálat 1006 résztvevőjének 42 százaléka Trump, 31 százalék Biden gazdaságkezelési képességeiben bízik jobban.

A válaszadók 21 százaléka egyikükre sem bízná szívesen az amerikai gazdaságot.

A Financial Times hangsúlyozza: a felmérés annak ellenére is Trumpnak kedvez, hogy az amerikaiak többsége érzékel bizonyos javulást személyes pénzügyi helyzetében és a gazdasági kilátásokat is derűlátóbban ítéli meg, mint korábban.