Beáll Marine Le Pen mögé a francia jobbközép

hozzátéve, hogy a pártban sokan, például az ifjúsági szárny elnöke, valamint a megválasztott EP-képviselők is támogatják őt ebben. Elmondta azt is, hogy enélkül a szövetség nélkül a következő törvényhozásban frakciójuk sem lenne a Republikánusoknak. „Azt gondolom, hogy ez az ország sosem volt még ennyire jobboldali. A jobboldalra vár, a jobboldali cselekedetekre” – fogalmazott.

Your browser does not support the video tag.