Baloldali író volt Robert Fico merénylője

Megosztás itt:

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, több lövés érte Robert Fico szlovák miniszterelnököt a mai kormányülés utáni incidensben. A támadó, Juraj C. hetvenegy éves férfi, aki a Szlovákiai Írók Szövetségének tagja. Úgy tudni, korábban biztonsági őr volt egy bevásárlóközpontban.

Szlovákiai sajtóértesülések szerint Juraj C. odakiáltott Ficónak, hogy jöjjön közelebb, majd amikor a politikus így tett, előkapta pisztolyát és több lövést is leadott közvetlen közelről. Lapinformációk szerint C. legálisan tartott pisztolyát használta, korábban egy biztonsági szolgálatnál dolgozott. A férfiról egyelőre annyit tudni – írta az Index –, hogy lévai illetőségű, ismert a helyi irodalmi életben, korábban több verseskötete is megjelent. Egy 2019-es lévai online cikkben Juraj C.-t baloldali íróként mutatták be.

Az Index úgy tudja, a szlovák hatóságok már ellenőrzik az elkövető nemzetközi kapcsolatrendszerét. Juraj C. 1953-ban született, a szlovák hatóságok információi szerint az elmúlt időszakban negatívan viszonyult a roma kisebbséggel szemben és szimpatizált a szlovák félkatonai szervezetekkel.

Az aktuality.sk továbbá hozzátette, hogy Juraj C. 2016-ban egy magán biztonsági szolgálatnak dolgozott, és akkoriban ő maga is támadás áldozata lett bevásárlóközpontban, ezzel a szlovákiai híradásokba is bekerült. Megszólaltatták a férfi fiát is, aki nem tudott magyarázatot adni édesapja tettére.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Reuters