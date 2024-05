16 milliós óvadék ellenében enyhülhetnek a letartóztatott garázda Antifa-tag körülményei

A Fővárosi Törvényszék ezeket a védői indítványokat elutasította, a vádlott és védője azonban fellebbezett. A védő arra hivatkozott, hogy időközben védence személyi körülményeiben és az ügyet érintően is jelentős változások következtek be. A vádlott személyi körülményei mindkét országban rendezettek, Budapesten is van tartózkodási helye. Továbbá a vádirat szerint nincs adat arra, hogy bármelyik cselekményben központi szerepet játszott volna, vagy közvetlenül sérülést okozott volna.

