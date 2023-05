Újfajta képzést indítanak ifjú szakácsoknak a Balatonnál

Megosztás itt:

Az egység már hosszú évek óta foglalkoztat diákokat is, akik itt megfelelő szakmai tapasztalatot szerezhetnek. Ezt a törekvést szolgálja a Siófoki Szakképzési Centrum által életre hívott Balatoni Kulináris Műhely is. A kezdeményezéshez pedig szívesen csatlakozott ez a siófoki szállodai is.

Az új szervezet egyik legfontosabb célja a balatoni gasztronómia számára magasan kvalifikált fiatalok képzése, biztosítva az utánpótlást.

A Siófoki Szakképzési Centrum még 2 éve nyert pályázaton 280 millió forintot, amelyből egy ágazati képzőközpontot hoznak létre. A projekt a végéhez közelít, így kedden írták alá a Balatoni Kulináris Műhely Nonprofit Kft. megalapításáról szóló dokumentumokat.