2018. szeptember 16.,
vasárnap, Edit napja

Ez áll az uniós támogatások késlekedése mögött

Hír TV

2018. szeptember 16., vasárnap 20:25

Elszámolási viták miatt késnek az uniós támogatások - az államkassza hiánya emiatt rekord magasra nőtt augusztus végére.

A nyertes pályázóknak ugyanis a kormány megelőlegezi a megítélt támogatást az Európai Bizottsággal pedig utólag számol el. A deficit miatt azonban szeptember 8-ától változik a pályázati előlegek kifizetése: a nyertes vállalkozások a megszokott 50 százalékos előleg helyett csak 25 százalékra számíthatnak.

A teljes riport:

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