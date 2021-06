Rendőröket hívtak az eltűnt villanyszerelők ügyében vádolt vállalkozó tárgyalására

Nagyon jól érzem magam és most sem tudok mást mondani, mint, hogy ártatlan vagyok. Ez most ki is fog derülni

- fogalmazott É.Imre

A győri vállalkozó ügyében az előkészítő ülés pár perc múlva kezdődik.

Ebben a pillanatban megérkezett a bíróságra az egyik eltűnt villanyszerelő Mácsik Zoltán felesége is. Az asszony elsírta magát amikor meglátta férje feltételezett gyilkosát.

-Borzalmas látnom ezt az embert, ráz a zokogás, de ide kellett jönnöm, hogy itt állunk a férjem mellett akkor is, ha ő eltüntette a föld színéről- fogalmazott a gyászoló nő.

É.Imre rezzenéstelen arccal tűrte amikor Mácsik Zoltán elkeseredett hozzátartozói szembesítették, hogy milyen fájdalmat okozott nekik. A folyosón elszabadultak az érzelmek, Zoltán lánya és felesége zokognak.

Két rendőr jelent meg a Törvényszék folyosóján , hogy elejét vegyék a további atrocitásoknak.

É.Imre az előkészítő ülésen nem ismerte el a két emberölés elkövetését, ezért hosszas tárgyalássorozat várható az ügyben.

-Bíró úr!Nem ismerem el a bűnösségemet, egyetlen embert sem öltem meg.Ártatlan vagyok-fogalmazott a bíró kérdésére a két villanyszerelő megölésével vádolt győri vállalkozó.

Mint ismeretes, három évvel ezelőtt, húsvétkor a mosonmagyaróvári Mácsik Zoltán nyomtalanul eltűnt. Reggel megcsókolta feleségét, és megnyugtatta, hogy egy órán belül otthon lesz, de soha többé nem ért haza. Az abdai benzinkútnál találkozott volt munkatársával, É. Imrével, aki több millió forinttal tartozott neki. A vállalkozó megígérte Zoltánnak, hogy megadja tartozását, csak jöjjön el a töltőállomásra. A kényszerű randevút kamera is rögzítette, de azt, hogy utána mi történt, senki nem tudja. Zoltán eltűnt, É. Imrét pedig pár napra rá elkapták a rendőrök. A férfi 16 hónapig letartóztatásban volt.

Az ellene zajló nyomozás alatt kiderült, hogy egy másik villanyszerelő, Orlik Vilmos halálához is köze lehet. Ő is kísértetiesen hasonló módon tűnt el, három évvel korábban. Életében utoljára ő is É.-vel találkozott. A jelenleg házi őrizetben lévő vádlott tagadja mindkét bűncselekmény elkövetését, noha korábbi cellatársa azt vallotta, neki minden részletet elmesélt a férfi.

