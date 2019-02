Orbán Viktor: Fel fogjuk számolni a szegénységet Magyarországon

A magyarok ismét hisznek a jövőjükben – Ezt Orbán Viktor jelentette ki 21. alkalommal megtartott évértékelőjén. A miniszterelnök világossá tette, hogy a kormány célja többek között a szegénység felszámolása. A kormányfő az Európa Parlamenti választásra is kitért. Kijelentette, hogy egy olyan EP-re van szükség, ami elfogadja a nemzeti szuverenitást.

„Ha egy mondatban kell, összegeznem az év értékelését azt mondom soha rosszabb évet, mint a 2018as volt” – így kezdte évértékelőjét Orbán Viktor. Felidézte: 2009-ben, a baloldali kormányzás vége felé felélték a közös vagyont és az ország tartalékait. A kormányfő hangsúlyozta nemcsak válságkezelő csomagokra, hanem teljes megújulásra és új irányra volt szüksége.

„10 év közös munkának eredményeként a magyarok ismét hisznek a jövőjükben.”

A miniszterelnök kifejtette, hogy hét éve folyamatosan növekszik a gazdaság, és ezért nagyon keményen megdolgozott az ország.

„Fel fogjuk számolni a szegénységet Magyarországon. Mindenkinek munkája lesz, mindenkinek lesz otthona, lesz minden gyereknek bölcsőde, óvoda, iskola, étkezés és tankönyv is, lesz támogatás a fiataloknak és jut mindenkinek tisztes időskor is.

Orbán Viktor a „magyar családok százezreit meghurcoló kommunista és a több százezer zsidó honfitársunkat megsemmisítő náci hagyomány kézfogójának” nevezte a baloldal és a szélsőjobb koalícióját, ami szerinte politikai pornográfia.

„Azt kell hallanunk, hogy a zsidó származású képviselők listázása nem jelent antiszemitizmust. És egy ilyen ember még a budapestiek főpolgármestere akar lenni ahelyett, hogy csendben elkullogna a kertek alatt. Ez szégyen. Az pedig Európa szégyene, hogy a nemzetközi baloldal ezt támogatja, sőt ideküldi vezetőjét, hogy áldását adja erre a politikai eltévelyedésre.”

A miniszterelnök megemlékezett az ellenzéki politikusok elmúlt hónapokban látott hírhedt megmozdulásairól is.

„Megrohamozni a csukott ajtót, hasra vágni magunkat tarkóra tett kézzel, pókemberesdit játszani a tv székház lépcsőházának korlátján ez inkább pályakezdő színészek útkereső próbálkozásának tűnik.”

Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy Magyarország egy kulcsfontosságú összeurópai választás előtt áll.

„Jól esne, ránk is férne már egy kis békesség, de az internacionáléból azt is tudjuk, hogy ők soha sem nyughatnak, mert idézem őket, ez a harc lesz a végső. Ma is külföldről irányítják őket az új internacionalizmus fellegvára Brüsszel. Eszköze pedig a bevándorlás.”

Ahogy fogalmazott Brüsszelben már bevetésre készen áll az a hétpontos terv, ami Európát bevándorlókontinenssé tenné Európát.

„Most már csak cselekednünk kell. A magukat félistennek képzelő pénzembereknek az érdekükben eljáró brüsszeli bürokratáknak és a pénzükön hizlalt ál civileknek – akik meg akarják mondani nekünk, hogyan és kikkel éljünk, hogyan beszéljünk, és mire neveljük, a gyermekeinket nemet kell mondanunk. Nem törhetnek, át még csak rést sem találhatnak. Ingatag időkben az ingatag kormányzást veszélyes. Ezért bevándorlás politikánk szilárd marad. Nyiksz ugribugri.”

Orbán Viktor világossá tette, hogy egy olyan EP-t akarunk, ami elfogadja a nemzeti szuverenitást, és hogy a magyarok a maguk útját akarják járni.