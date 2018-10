Márki-Zay Péter ostobázott, majd visszakozott

Ostobának nevezte a fideszes szavazókat, majd gyorsan visszavonulót fújt Hódmezővásárhely polgármestere. Márky-Zaj Péter a közgyűlés feloszlatásáról szóló péntek reggeli indulatos Facebook-bejegyzésében ostobának nevezte a kormányszimpatizánsokat, majd módosította a szöveget, és a sértő jelzőket pedig „még el nem veszített híveknek” írta át.

„Finomítottam rajta, de a kezdetben is arról volt szó, hogy vannak értelmesek meg kevésbé értelmes emberek. Én nem azt mondtam, hogy mindenféle szavazó hülye, én azt mondtam, hogy a Fidesz-szavazók közül csak a szellemileg kevésbé bútorozottak azok, akik elhiszik, hogy a Fidesz azért nem oszlatja fel, a közgyűlést, amilyen indokokat felhozott. Tehát magyarul szó sincs arról, hogy bárkit hülyének tituláltam volna. A hülye szót eddig még nem használtam fideszesekre sem és ehhez igyekszem tartani magam a jövőben is. Nyilván az alliteráció elragadott és emiatt szerepelt ott benne, de magam is beláttam, hogy ez helytelen” – mondta a polgármester.