Már Magyarországon is jelen van a brit vírusvariáns

1358 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 345 710-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 95 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10 948-ra emelkedett. A koronavírus mutációi ellen is hatékony a Pfizer-BionTech oltóanyaga - mondta Szabó Gábor Tamás kutatóorvos, a BionTech társigazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Többnyire stagnáló a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján a koronavirus.gov.hu. A baloldal mást sem csinál a járványhelyzetben, csak kamuvideókat készít és hazudozik, legyen szó akár az egészségügyről, akár a gazdaságról, a családok megélhetéséről - írta Schanda Tamás a közösségi oldalán. Torzó maradhat sok kerületi beruházás, lejárt támogatások, csökkentett műszaki tartalmak, megtorpant projektek és elrontott fejlesztések jellemzik az előző ciklusban fedezettel rendelkező és jóváhagyott budapesti elképzeléseket - írja a Magyar Nemzet. Karácsony Gergely már a pandémia előtt megkezdte a budapesti projektek módosítását - mondta a fővárosi önkormányzat fideszes képviselője a Kossuth Rádióban. Az éjjel Budapestre érkezett újabb 17 busz, amelyet a kormány vásárolt a BKV-nak - közölte a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. Az elmúlt öt hónapban 46 egészségipari beruházást segített a kormány 50 milliárd forint támogatással, ennek eredményeként 65 milliárd forintnyi fejlesztést indítottak az egészségiparba beszállító magyar cégek - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A következő 10 évben 7500 milliárd forinttal támogatja a kormány a vidéki gazdálkodókat és a településeket - mondta az agrárminiszter a Magyar Nemzetnek. Közel 13 milliárd forintra pályázhatnak a kutatók a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal most megnyílt pályázatán - jelentette be szerdán Schanda Tamás. Európa konfliktusait mindig is a birodalmi gondolkodás okozta, ezért is fontosak az erős identitású és önálló nemzetállamok - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Neokohn nevű oldalon megjelent interjúban. Idén már több mint háromezerháromszáz határsértőt, és harminchét embercsempészt fogtak el Magyarországon - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Az Európai Beruházási Bank 200 millió euró hitelt nyújt a magyar Eximbank számára, az új hitelkeret elősegíti a magyar vállalatok gyorsabb talpra állását a koronavírus-járvány okozta negatív gazdasági hatásokat követően. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja Gál Kingát választotta meg a magyar néppárti delegáció elnökének. A világban 91,6 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,96 millióra nőtt a halálos áldozatok száma, és 50,6 millióan meggyógyultak. Szerbiában hétfő óta több mint százezren regisztráltak online felületen a koronavírus elleni oltásra, harminc százalékuk viszont nem választott vakcinát - jelentette az RTS szerb közszolgálati televízió. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, több mint hatezer új fertőzöttet jegyeztek fel, emellett megint csaknem kétszázan haltak bele egy nap alatt a betegségbe, és kimagaslóan sok volt a kórházba kerültek száma is. Németországban is kimutatták a koronavírus Dél-Afrikából származó variánsát - jelentette a német sajtó. Nagy-Britanniában egy nap alatt ismét 1200-nál több halálos áldozata volt a koronavírus-járványnak, az elmúlt 24 órában több mint 45 ezer új fertőzöttet azonosítottak. A holland kormány úgy döntött, hogy legalább három héttel meghosszabbítja a koronavírus-járvány terjedését lassító korlátozó intézkedéseket. A koronavírus terjedésének visszaszorítását célzó, november elején bevezetett intézkedések a korábban bejelentett január 15. helyett március 1-ig érvényben maradnak Belgiumban. A koronavírus okozta kétoldali tüdőgyulladással egy egyesült királyságbeli kórházba szállították Armen Szarkiszján örmény elnököt - közölte az elnöki hivatal. A zárlat mellett is rendkívül magas az új fertőzöttek száma, de közel kétmillió beoltottal a lakosság arányában továbbra is magasan világelső az oltási kampányát gőzerővel folytató Izrael - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Indonéziában Joko Widodo elnök kapta meg az első koronavírus elleni védőoltást. Az amerikai képviselőház határozatban szólította fel Mike Pence alelnököt Donald Trump republikánus párti elnök elmozdítására az alkotmány 25. kiegészítése alapján. Mike Pence amerikai alelnök Nancy Pelosi demokrata párti házelnöknek címzett levelében elutasította Donalt Trump amerikai elnök felmentését a 25. alkotmánykiegészítés alapján. Az amerikai alkotmány 25. kiegészítése, amely alapján lehetőség van felmentésére, nem jelent rá veszélyt, viszont kísérteni fogja Joe Biden megválasztott elnököt - jelentette ki Donald Trump leköszönő amerikai elnök. Rendkívülinek mondható nyilatkozatban ítélték el magas rangú amerikai katonai vezetők azt, hogy Donald Trump amerikai elnök hívei a múlt héten garázdálkodtak a washingtoni kongresszus épületében. Fegyvert is viselhetnek az utcákon a Nemzeti Gárda Washingtonba vezényelt tagjai - közölték amerikai tisztségviselők. A YouTube videómegosztó portál anyavállalata, az Alphabet bejelentette, hogy legalább egy hétre felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök csatornáját, mert az megsértette az erőszakra történő felbujtással kapcsolatos felhasználói szabályzatot. Fegyverraktárakat és hadállásokat támadott az izraeli légierő Szíria keleti részén, és legkevesebb 23 ember halálát okozta - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja nevű aktivistahálózat. A fővárost elfoglalni akaró kormányellenes lázadókkal csapott össze Közép-afrikai Köztársaság hadserege Bangui mellett, a támadást visszaverték - jelentette be az afrikai ország miniszterelnöke. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető országa katonai képességeinek kiépítését és nagyobb nukleáris elrettentést sürgetett a Koreai Munkapárt VIII. kongresszusának zárónapján - közölte a KCNA állami hírügynökség. Korrupciós ügyben nyomoznak a Jüri Ratas miniszterelnök vezette Észt Centrumpárt, valamint további öt személy ellen - közölte a balti állam főügyésze. Újabb alagutat találtak a rendőrök a szerb-magyar határ alatt Ásotthalom térségében - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Hatvannégy éves korában elhunyt Vass Gábor színművész - tudatta a Színházi Dolgozók Szakszervezete Szinkron Alapszervezete Facebook-oldalán. Babos Tímea három játszmában nyert a szlovák Anna Karolina Schmiedlova ellen az ausztrál nyílt teniszbajnokság Dubajban zajló selejtezőjének harmadik fordulójában, így feljutott a főtáblára. A Ferencváros 1:0-ra legyőzte az észt labdarúgó-válogatottat a két csapat felkészülési mérkőzésén Spanyolországban. Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda - Corona Brasov Wolves 4:3; Titánok - Gyergyói HK 3:2