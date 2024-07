Kreicsi Bálint: Az ipar és a turizmus együttesen hozhatja lendületbe Salgótarjánt + videó

Megosztás itt:

A közgyűlésben nagyjából kétharmados aránnyal szintén a kormánypartok lesznek többségben.

„Sok oka van a fordulatnak, az egyik, hogy nem volt túl sikeres az elmúlt tíz év, ahhoz képest, hogy mit lehetett volna elérni” – mondta a Magyar Nemzetnek a megválasztott polgármester. Kreicsi Bálint szerint ezt az itt lakók is érezték, azonban ez még kevés lett volna a sikerhez.

Az is kellett – ecsetelte a politikus – hogy széles körű összefogás jöjjön létre. Meglátása szerint egy jó csapatot tudtak összeállítani és rengeteget dolgoztak a kampányban, amivel sikeresen elérték és úgy tűnik, meg is tudták szólítani a választókat. A megválasztott polgármester azt mondja, a városban igazi közösséget akar építeni. Szerinte nem elég, ha az önkormányzat teszi a dolgát, az embereknek, az itt lévő cégeknek is befogadónak kell lenni, csakis így, közös munkával nézhet egy szebb jövő elé Salgótarján. A politikus azt is elmondta, hogy szerencsés helyzetben vannak, mivel a közgyűlésben bőséges többséggel tudják majd meghozni a legfontosabb döntéseket. Nagyon sok ugyanis a rozsdafolt, a barnamező, amiket meg kell szüntetni – magyarázta Kreicsi Bálint. Ugyanakkor gyönyörű természeti környezet veszi körül a várost, így az ipar és a turizmus együttesen hozhatja lendületbe Salgótarjánt.

