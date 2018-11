Januárban tartaná az előválasztást a főpolgármester-jelöltről az MSZP

Molnár Zsolt a többi közt azt mondta: a budapestieknek kell eldönteniük, hogy ki legyen az egyetlen ellenzéki jelölt Tarlós Istvánnal szemben, és el kell kerülni, hogy a 2014-es, hosszúra nyúlt ellenzéki jelöltkeresés megismétlődjön. A tervek szerint az előválasztáson bárki indulhat - eddig ketten jelezték részvételüket.

„Az MSZP budapesti szervezete Horváth Csabát támogatja és a Párbeszéd részéről Karácsony Gergely többször is jelezte, hogy amennyiben ez valós verseny, úgy el fog indulni, természetesen mások is bejelenthetik szándékukat, nem kell ehhez előzetesen bejelentkezni, elegendő, hogy ha majd az aláírásgyűjtés szakában részt vesznek ezen, de természetesen annak sincs akadálya, hogy most bejelentse, hogy indul” – mondta a Hír TV-nek az MSZP budapesti elnöke.