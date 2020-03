Intimbetétet ad nőnapra a Jobbik

Az Országgyűlés ma kezdi meg újabb háromnapos ülését, a képviselők napközben a kormány tagjaihoz intézhetnek interpellációkat és azonnali kérdéseket 2010 óta Magyarországon csökkent a harmadik legnagyobb mértékben a gyermekszegénység az Európai Unióban - mondta Rétvári Bence az MTI-nek az EUROSTAT friss felmérését értékelve. Mára általános európai állásponttá vált az a meggyőződés, amelyet Magyarország már 2015-ben hangoztatott, amikor az első migrációs hullám elérte Európát - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. 275 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Erdogan célja, hogy minél több pénzt kapjon az Európai Uniótól "címkézés nélkül", és pénzt arra fordíthassa, amire csak akarja - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatornán. Orbán Viktor miniszterelnök délelőtt a koronavírus terjedése kapcsán szervezett nemzetközi videokonferencián vett részt, melyre Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kezdeményezésére került sor. Budapest és Debrecen mától nem fogad Milánóból és 100 kilométeres körzetéből, illetve Trevisoból repülőjáratokat - közölte Menczer Tamás A világ négy különböző országában összesen nyolc magyar tartózkodik karanténintézkedés alatt - számolt be a külgazdasági és külügyminiszter. Az Észak-Olaszországban elrendelt újabb korlátozásokkal kapcsolatban a tárcavezető azt mondta: senkinek sem ajánlja, hogy odautazzon. Kilencre nőtt az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, miután egy újabb iráni diáknál és egy magyar nőnél diagnosztizálták a fertőzést - olvasható a koronavirus.gov.hu honlapra feltett közleményben. Látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt. Minden megyében és a fővárosban is plusz kocsikat állított szolgálatba az Országos - jelentette be Győrfi Pál. Az intézkedés célja, hogy biztosítani tudják a koronavírus-fertőzés gyanúja miatti kórházba szállításokat. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mától nem fogad járatokat a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból - közölte a Budapest Airport Zrt. Nem szabad alábecsülni a koronavírust, de a pánikkeltés sem célravezető - ezt az elvet tartja irányadónak a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István a Hír Tv A Nyolcas című műsorában arra kérte az ellenzék képviselőit, hogy ne csináljanak pártpolitikai kérdést a járványból. Magyar kutatók is részt vesznek a koronavírus elleni vakcina fejlesztésében. Előkészítő ülést tart szerdán a Pesti Központi Kerületi Bíróság a Viking Sigyn ukrán kapitánya ügyében, akit a vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetésének vétségével és segítségnyújtás elmulasztásával vádolnak. Perújítást kezdeményez a romagyilkosságok ügyében elítélt elsőrendű vádlott. Kiss Árpád Sándor, arra hivatkozik, hogy a korábbi eljárásban nem derítették fel megfelelően a szocialista kormányzat és a titkosszolgálatok szerepét - értesült a Magyar Nemzet. Mától sztrájkoltak volna a pécsi buszvezetők, mert a munkáltató Tüke Busz ZRT nem hajlandó tárgyalni velük a 25 százalékos béremelésről. Azonban bírósági beadványukkal kapcsolatban még első fokon sem született ítélet. Jelentősen megnőhet a Görögországba tartó migránsok száma - erre figyelmeztetett a török belügyminiszter. A tárcavezető szerint már 143 ezer bevándorló jutott Görögországba. Ezt Athén cáfolja. Recep Tayyip Erdogan török elnök azt javasolta Görögországnak, hogy Törökországhoz hasonlóan nyissa meg „kapuit” a migránsok előtt, mondván az emberek csak keresztülhaladnának rajta Európa más országai felé. A görög kormány közzétett egy videófelvételt, amelyen az látszik, hogy egy katonai jármű elbontja a török oldalon a két országot elválasztó határkerítést. Ismét könnygázt vetettek be a görög rendvédelmi erők az illegális bevándorlók ellen Kastanies-ben. A görög-török határátkelőt a hétvégén többször is megrohamozták a migránsok. A német kormány hétfői bejelentése szerint európai uniós országok egy csoportja arra készül, hogy a túlzsúfolt görögországi menekülttáborokból befogadjon 1000-1500, humanitárius segítségre szoruló migráns gyermeket. Meredeken, közel harmadával csökkent a kőolaj világpiaci ára a határidős jegyzésekben annak nyomán, hogy Szaúd-Arábia csökkentette az árakat, és bejelentette, hogy jelentősen növeli, napi 10 millió hordó fölé, nyersolajkitermelését áprilisban. Világszerte 3661 halottat, 108 ezer koronavírussal fertőzött és 61 ezer gyógyult személyt tart nyilván az ENSZ. Hétfőre virradó éjjel Albánia bejelentette, hogy megtalálták az új koronavírus okozta világjárvány első két fertőzöttjét az országban. A koronavírus-járvány miatt szorult helyzetbe kerülő vállalkozások támogatását szolgáló munkaerőpiaci lépésekről állapodtak meg a német kormánypártok a koalíciós egyeztető tanács hétfőn véget ért ülésén. Olaszországban 133 újabb halálos áldozatot regisztráltak 24 óra alatt, ezzel 366-ra emelkedett az új koronavírus fertőzés halálos áldozatainak a száma - jelentették be olasz egészségügyi illetékesek. Olaszország lakóinak egynegyede karanténban van - emelték ki a hírügynökségi jelentések az után, hogy az olasz kormány vesztegzár alá helyezte a tízmillió lakosú Lombardia tartományt. Szükségállapotot hirdettek Oregon államban a koronavírus terjedése miatt. Közben a négy napja a tengeren veszteglő Grand Princess üdülőhajó kiköthetett Kalifornia partjainál, az utasokat vírusteszteknek vetik alá Meghaladta a hétezret az új koronavírus fertőzöttek száma Dél-Koreában, ahol 179 újabb megbetegedésről adtak hírt a hatóságok. A koronavírus fertőzöttjeihez és a betegeket kezelő orvosokhoz, ápolókhoz való közelségét hangoztatta Ferenc pápa, aki a járvány olaszországi terjedése miatt nem jelent meg személyesen a Szent Péter téren, hanem videokapcsolatban mondta el beszédét. Pokolgéppel és lőfegyverrel merényletet kíséreltek meg Kartúmban Abdalla Hamdok szudáni miniszterelnök ellen, de sem neki, sem kíséretének nem esett bántódása, a kormányfőt biztonságos helyre, kórházba szállították. Huszonegy ember életét vesztette hétfőn egy súlyos buszbalesetben Kasmír Pakisztán által ellenőrzött területén. Lezárták a látogatók előtt vasárnap a majomházat a pozsonyi állatkertben a koronavírus-járvány miatt. Az intézmény szóvivője szerint elővigyázatossági intézkedésről van szó, mivel a főemlősök nagyon fogékonyak az emberi betegségekre. Bíró László, római katolikus püspöknek és František Lízna, csehországi jezsuita szerzetes papnak ítélte oda idén az Esterházy-díjat a Rákóczi Szövetség. Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Bajai Járásbíróság gyorsított eljárásban egy osztrák férfit, aki néhány napja négy szír migránst akart a szerb-magyar határ közeléből Ausztriába csempészni - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Ma zárják le az Arany János utca és a Ferenciek tere metróállomást a 3-as metró felújítása miatt. Kivezették a Jobbikos Szabó Balázst az Újpest-Vasas röplabda mérkőzésről. A politikus társaival szabályellenes drapériákat akart kifeszíteni a lelátóra valamint a jó ízlést sértő rigmusokat skandáltak. A biztonsági szolgálat többször távozásra szólította fel Szabó Balázst, amit ő megtagadott. Ezt követően eltávolították a stadionból. Labdarúgó NB II: Kazincbarcika - MTK Budapest 3:1 A koronavírus-járvány miatt nézők nélkül rendezik meg a Forma-1-es idény második versenyét, a március 22-re kiírt Bahreini Nagydíjat - közölték a szervezők.