Ellenzéki politika helyett Gyalog-galopp

Amikor ezek a politikusok megéltek egyfajta egységet, ezt ki akarták vetíteni a szakszervezetekre, és volt néhány olyan, amelyik elérkezettnek látta a pillanatot, hogy meg is mutassa magát - mondta Boros Bánk Levente a Hír TV Péntek 9 című műsorában hozzátéve, hogy hazánkban a negyvenes évek közepétől kezdve a szakszervezeti mozgalomnak jóformán semmi értelme nincsen.

Az mindenesetre látható, hogy a politikai kézivezérlés, mely szerint a pártok felszólítják a szakszervezeteket az általános sztrájkra, 2019-ben már nem működik.