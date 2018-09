A Munkáspárt is nekiment Németh Angélának a XV. kerületben

Néhány tucat ember vett részt azon a tüntetésen, amit a Munkáspárt szervezett az egyik XV. kerültei szakrendelő elé. A párt Németh Angéla egészségügyről szóló kijelentései miatt tiltakozott. Az eddig alpolgármesterként dolgozó Németh Angéla a fideszes László Tamás legerősebb kihívója. A kormánypártok 2014-ben veszítették el a kerület vezetését, idén tavasszal pedig az országgyűlési választáson is vereséget szenvedtek.

„Egy következő kijelentése, hogy kis szakrendelő kell, nem akarok mindig klinikát. Itt a probléma alapvetően az, hogy Németh Angéla nem is érti, hogy az egészségügy fejlődésének mik az irányvonalai.”

Sajtótájékoztatón és Varga Mihállyal közös fórumán is bírálta riválisa egészségügyről szóló megjegyzéseit László Tamás. A Fidesz polgármesterjelöltjének kritikáihoz most csatlakozott a munkáspárti kihívó is.

„Felháborító, hogy egy felelős városvezető a szomszédos kerületek ellátására alapozza az itt élők gyógyulását. A rákospalotai, pestújhelyi és újpalotai választók egyetlen valódi baloldali pártra és jelöltjére szavazhatnak jól, és az a Munkáspárt” – fogalmazott kedden Kerezsi László, a Munkáspárt polgármesterjelöltje.

Kerezsi László tüntetést hívott össze az egyik XV. kerületi szakrendelő elé, amit egyébként a közelmúltban újítottak fel. A munkáspárti jelölt mellett Móricz Eszter is beszélt, akit korábban azért zártak ki az MSZP-ből, mert több alkalommal is együttműködött a Fidesszel.

„Igen nagy felelősség a helyi lakosok a hétvégi választásra való tekintettel, hogy milyen városvezetője lesz ennek az önkormányzatnak, aki nemcsak, hogy szűkítést ígér, hanem azt gondolom, hogy igencsak fejlesztésre, bővítésre van szükségünk” – mondta a független önkormányzati képviselő.

A sajtótájékoztatót végighallgatta a kerület korábbi DK-ás polgármestere is. Hajdu László emlékeztetett: a kerületi orvosokat vállalkozóként foglalkoztatják, piaci bért fizetve, így nincs orvoshiány. A volt polgármester korábbi helyettese Németh Angéla megválasztását támogatja.

„Nem tudom honnan szedték ezeket az információkat, hogy egészségügyi leépítéseket terveznénk” – nyilatkozta a RÁTE-Szolidaritás jelöltje. Németh Angéla emlékeztetett: az elmúlt években számos egészségügyi fejlesztés történt a kerületben és ennek folytatását tervezik.

„Az Észak-pesti Kórház egyik épületébe beköltöztettük a tüdőgondozót, a tavalyi év folyamán, illetve az egyik háziorvosi rendelőnket szintén ebbe az épületbe költöztettük be, úgyhogy történtek egészségügyi fejlesztések a kerületben, és nem gondolnám, hogy nem fognak a közeljövőben is történni. De hangsúlyoznám még egyszer, hogy ami meglévő szakrendelés ezeknél a várólisták csökkentése a célunk” – tette hozzá.

A kerületben vasárnap tartják az időközi polgármester-választást.