Megüzenték az MSZP-központból: nem lesz együttműködés

Ne számítsanak visszalépésekre, nem lesz megegyezés – ezt üzenték meg egy vidéki város szocialista politikusának a pártközpontból. A 444 szerint az illető egy olyan választókerületben él, ahol felmerült, hogy az MSZP–Párbeszéd jelöltje visszalép az LMP-s jelölt javára.

Eddig inkább azt mondták, hogy kampányoljunk a listás szavazatokért, de az egyéni jelöltünket inkább rejtsük el. Mostanra viszont már az szivárgott le, hogy álljunk bele az ő kampányába is teljesen, mert nem lesz megegyezés – fogalmazott a 444 forrása.

Mindez azért is meglepő, mert az LMP-vel való együttműködésre eddig nyitottságot mutattak a szocialisták, konkrétan Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt is kijelentette, hogy az LMP szavazói a saját pártjuk székháza előtt fognak tüntetni, ha nem lesz megegyezés. A hódmezővásárhelyi választás előtt az MSZP és a DK még ajánlatot is küldött az LMP-nek: eszerint a pártok 2 -2 körzetben visszalépnének a javukra, ám cserébe azt kérték, hogy az LMP tíz helyen lépjen vissza az ő javukra – ismert, az MSZP és a DK már korábban felosztotta egymás között a választókerületeket.

Karácsony Gergely korábban kijelentette, hogy meg akar állapodni az LMP-vel legkésőbb március 15-ig, ám ez egyelőre nem történt meg, és így már vélhetően nem is fog. Az LMP miniszterelnök-jelöltje, Szél Bernadett a március 19-i időpontot jelölte meg a tárgyalások befejezésére, ám a zöldpárt csak abban az esetben hajlandó visszalépni, ha a Jobbikkal is sikerül megállapodni, erre eddig az MSZP nem mutatott hajlandóságot, és Vona Gábor pártja sem tárgyalna a szocialistákkal.

A Fidesz is beleszólhat a tárgyalásokba

A kormánypártok már a hódmezővásárhelyi bukás után megüzenték a szocialistáknak, hogy ne merjenek koordinálni. A 444-nek több, név nélkül nyilatkozó baloldali politikus beszélt arról, hogy büntetőügyek leporolását helyezték kilátásba arra az esetre, ha az MSZP az áprilisi választáson is együttműködne a többi párttal. Azt mondták, a fogott szocialista erős emberek intézték Botka László visszalépését a miniszterelnök-jelöltségtől, mert a szegedi polgármester összefogást sürgetett, és Gyurcsány Ferencet is eltávolította volna a baloldalról – ez viszont sértette volna Orbán Viktorék érdekeit.

Nem sokkal a cikk megjelenése után Karácsony Gergely Facebook-posztban üzente meg, hogy bárkivel hajlandó tárgyalni, a Jobbikkal szerinte ugyanakkor nem lehet. Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje ezt azzal indokolta, hogy a második legerősebb párt nem akar egyeztetni. Hangsúlyozta, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette DK-val már decemberben sikerült megállapodniuk a koordinált jelöltállításról.