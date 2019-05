KSH: Márciusban is kétszámjegyű volt a keresetek emelkedése

Az az erős felhatalmazás, amelyet a Fidesz-KDNP kapott az EP-választáson, nagy segítséget nyújt az európai politikai vitákban - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány kezdeményezi az Országgyűlésnél a közigazgatási bírósági rendszer bevezetésének határidő nélküli elhalasztását - jelentette be Gulyás Gergely. Autonómiát követelt a külhoni magyaroknak budapesti sajtótájékoztatóján Fülöp Erik független országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk Mozgalom képviselői csoportjának helyettes vezetője. Cselekvési tervjavaslatot fogadott el a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács a természeti örökség védelméről és a természeti erőforrások fenntartható használatáról. A kormány 13 plusz 1 pontból álló gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el, ennek fő elemei az adózás egyszerűsítését, egyes adók kulcsának mérséklését, adók összevonását tartalmazzák - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormány azt szeretné, hogy a magyar gazdaság továbbra is lendületben maradjon - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A magyar bor- és pezsgőkészítő szakmai közösség felkészültsége jó alapot ad a tradicionális pezsgő minőségi reneszánszának folytatásához - mondta Feldman Zsolt Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, Etyeken. Európai uniós támogatásból valósul meg jövő január végéig a Császár-Komjádi Sportuszoda energetikai korszerűsítése. A kormány által 2013-ban elindított bányászati koncessziós rendszer keretén belül tíz magyarországi területen pályázhatnak a szektor befektetői koncessziós jog megszerzésére - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Már 75 hónapja töretlenül emelkednek a reálbérek Magyarországon, a családi adókedvezményt is figyelembe véve több mint 47 százalékkal nőttek 2010 és 2018 között - közölte a Pénzügyminisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva. Az agrártárca munkáját, döntéseit, intézkedéseit a versenyképesség határozza meg - mondta Nagy István agrárgazdasági miniszter. Magyarország mindig nagy figyelmet fordít és nagy jelentőséget tulajdonít a közép-európai országok együttműködésének, és ennek megfelelően a szomszédokkal való jó kapcsolatnak - mondta Szijjártó Péter Zágrábban. Ugrásszerűen nőtt a Törökországból Görögországba érkező menekültek száma május 1. és 26. között - az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és a görög parti őrség közlése szerint ebben az időszakban 13 606 illegális bevándorló jutott be Görögországba. Nem fogadta el az ukrán parlament Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök lemondását, mert a kabinet mögött álló két legnagyobb létszámú frakció ezt nem támogatta szavazatával. Soha nem volt nagyobb szükség egy erős és egységes Európai Unióra, mint a mai, kaotikus világban, és az EU túl fontos ahhoz, hogy kudarcot valljon - hangsúlyozta António Guterres ENSZ-főtitkár a németországi Aachenben. A brit pénzügyminiszter közölte, hogy nem támogatna egy olyan új miniszterelnököt, aki a brit EU-tagság rendezetlen, megállapodás nélküli megszűnésére törekedne. Egy öngyilkos merénylő robbantott az afgán főváros nyugati részén található katonai akadémia bejáratánál – hatan meghaltak, többen megsebesültek. Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz törvényhozás elé terjesztette az INF-szerződés felfüggesztését. A wroclawi kerületi bíróság európai elfogatóparancsot adott ki egy lengyel állampolgár ellen, akit az ügyészség azzal gyanúsít, hogy megrendelte Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter meggyilkolását. Súlyosbított életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte az ankarai bíróság a török szárazföldi erők légi parancsnokságának több pilótáját, akik részt vettek a 2016-os puccskísérletben - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar kormányt, hogy továbbra is tegyen meg minden tőle telhetőt a hajóbalesetben eltűnt dél-koreai turisták megtalálásáért. Összeütközött két hajó, majd az egyik felborult és elsüllyedt a Dunán, Budapesten - legalább 7 ember meghalt, 21 eltűnt. Az elsűlyedt hajó fedélzetén 33 turista és kéttagú személyzet volt. A Dunán történt hajóbalesetnek eddig hét halálos áldozatát találták meg, a kimentett hét túlélő dél-koreai állampolgár. Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából a budapesti hajóbalesetben elsüllyedt turistahajónak a roncsait. Budapestre utazik Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter a dunai hajószerencsétlenség miatt, hogy személyesen irányítsa munkatársaink munkáját. Hajózási zárlat lépett életbe a Duna fővárosi szakaszán a folyásiránnyal szemben a Lánchídtól egészen az 1649,5 folyókilométerig, vagyis körülbelül az Árpád hídig. Büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja rendőrség, mi vezethetett a dunai hajóbalesethez Budapesten. A Dunán történt hajóbaleset miatt haladéktalanul elrendelték a harmadfokú készültségnek megfelelő, fokozott éjjel-nappali parti figyelő-jelentő szolgálatot - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Hableány hajó fedélzetén a teljes befogadóképesség - vagyis 60 fő - számára megfelelő mentőfelszerelés volt - közölte a sétahajó üzemeltetője. Vendégeket bántalmazott szórakozóhelyeken egy biztonsági őr Siófokon az ügyészség szerint, ezért vádat emeltek ellene. Országszerte több mint kétszáz bejelentés érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjaiba a zivatar okozta károk miatt. A magyar férfi röplabda-válogatott 3:1-re kikapott a görögök vendégeként az Európa-liga ezüst divíziójának második fordulójában. A magyar női röplabda-válogatott 3:1-re kikapott Varasdon a házigazda horvát csapattól az Európa-liga arany divíziójának második fordulójában. A Chelsea 4:1-re legyőzte az Arsenalt a labdarúgó Európa-liga bakui döntőjében, így 2013 után másodszor diadalmaskodott a második számú kupasorozatban. Sportlövő-vk, München: Puskában 11., pisztolyban 15. a legjobb magyar vegyespáros. Az Újpesti Torna Egylet nem fogadja el a Kúria szerdai döntését, amely szerint az Újpest FC labdarúgócsapata megtarthatja megváltoztatott címerét.