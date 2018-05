Semjén könnyeket hullajt, Gulyás csak átláthatóságot akart

Berlinbe menekül a kormány elöl Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa, nem várják be az amerikai milliárdosról elnevezett törvénycsomag megszavazását. 1984 óta voltak Magyarországon, ezalatt több milliárd forint támogatást osztottak ki. A szervezet ösztöndíjával tanult több fideszes politikus is, köztük Orbán Viktor. A CEU még egy hónapig kivár, de ha a kormány nem írja alá a New York állammal kötött szerződéstervezetet nyárig, akkor az egyetem is odébbáll.