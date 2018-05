Az állami megrendelések miatt a lakóházakra már nem jut kivitelező

Lassult márciusban az építőipar termelékenysége - közölte legfrissebb jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. A szakértők szerint a munkaerőhiány és az építőanyagok drágulása nemcsak a termelés trendjét fogja vissza, hanem egyenes következménye lesz az ingatlanárak emelkedése. Az építész úgy véli: az ágazat legaktívabb megrendelője továbbra is az állam, amely továbbra is rengeteg megrendelést ad fel, ami miatt lakóházak építésére nem egyszerű kivitelezőt találni.

A magyar építőipari termelés trendje 2016 januárja óta folyamatosan növekvő pályán volt, a KSH legfrissebb kutatása szerint azonban most visszaesett. A statisztikák szerint az előző évihez képest idén márciusban az építőipari termelés csak 1,4 százalékkal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. Az épületek építésének volumene 0,2, az egyéb építményeké 4,1 százalékkal nőtt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A termelékenység csökkenése elsősorban a munkaerőhiányra vezethető vissza,. Akárhogy is nézzük ez a legégetőbb probléma az építőiparban. Emelkednek a bérek, és tavaly ugyanezen időszakhoz képest beszerzési árak az építőanyagoknál jelentősen emelkednek, itt akár 10-15 százalékos emelkedésről is beszélhetünk” – ismertette Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője. A szakértő szerint a lassulás következtében az ingatanárak is tovább emelkednek, de nemcsak azmost épülő házaknál, hanem a használt lakások ára is növekedni fog.

„Tavaly még hirdettek, annyi szigetelőanyag volt, amennyit csak akart az ember megvásárolni, elment és másnapra ott volt a szigetelőanyag” - az egy évvel ezelőtti helyzetet magyarázza az Építész Kamara elnökségi tagja. Eltér István a Hír TV-nek azt mondta: az építőiparban a nagy állami beruházások időszaka következik, ami miatt egyre nehezebb kivitelezőt találni lakóházak építésére. Az építőanyagok drágulását pedig a hiány okozza. „M a az van, hogy meg kell rendelni, jó, hát nyár végére, vagy őszre tudunk szállítani. Úgy, hogy ezek a cégek azért nem csak Magyarországon termelnek, tehát EU-ból behozzák ide a terméküket és így sem tudják ellátni a piacot. A friss adatok azt mutatják, hogy ez által maguk az építkezések is jelentősen drágultak - a termelői árak több mint 8 százalékkal nőttek éves összevetésben” – mondta a szakértő.