Deschamps több nagy nevet is kihagyott

Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya csütörtök este kihirdette 23 fős világbajnoki keretét, amelyben nem kis meglepetésre sem Alexandre Lacazette, sem pedig Anthony Martial nem kapott helyett.

A francia szövetség honlapjának beszámolója szerint az Arsenal és a Manchester United csatárát a tartalékok közé nevezte Didier Deschamps szakvezető, az Olympique Marseille támadó középpályása Dmitri Payet viszont a szerda esti Európa Liga-döntőben megsérült, ezért hosszabb kihagyás vár rá.

„Lacazette és Martial is jól játszott novemberben a németek ellen, de ez csak egy meccs volt. Ha ettől eltekintünk, már nem annyira jó az összkép. Teljesen kiértékeltük a helyzetet, beleértve a korábbi keretekben betöltött szerepüket, valamint, hogy a különböző szituációkban mire képesek. Giroud-val, Griezmann-nal, Fekirrel és Mbappéval is középen számolok, emellett Griezmann és Mbappé máshol is tud játszani” – nyilatkozta a franciák kapitánya.

A vb-keretbe nem nevezték Karim Benzema sem, aki még 2015-ben megzsarolta csapattársát egy házi szexvideó miatt. A franciák a torna C csoportjában Peruval, Ausztráliával és Dániával küzdenek majd meg a nyolcaddöntős folytatásért.