2018. március 13.,
kedd, Krisztián, Ajtony napja

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Van az a pénz?

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2018. március 13., kedd 21:59, frissítve: kedd 22:37

A brókerbotrányok idején keletkezett az a közjegyzői okirat, amely hatalmas összeget, 1300 milliárd forint értékű vagyont bíz Kósa Lajosra. Lehet-e összefüggés a kettő között? Kálmán Olga erről is beszélgetett Somogyi Zoltánnal és Ceglédi Zoltánnal.

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