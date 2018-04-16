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2018. április 16., hétfő 22:00

Egységben a kormányellenesen civilek – nekik sikerült az, amit az ellenzéki pártok nem tudtak megvalósítani. Kálmán Olga erről is beszélgetett Rózsa Péterrel és Gulyás Balázzsal.

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