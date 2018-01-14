2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Pártállami számvevők?

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 14:00

​Ez már az ítélet
Szinte bárkit, szinte bármiért megbüntethet az ÁSZ! Pártállami számvevők?

​Jogában áll hallani!
A kormány szerint nem Budapest, hanem Brüsszel fenyegeti a jogállamiságot.

A Csörte január 11-i adása.

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Csörte

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