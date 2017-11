JOBBIK: A FIDESZ ISMÉT LEBUKOTT, ÚJFENT KIDERÜLT, HOGY KAMU ADATOKKAL UGYANAZON SZEMÉLY TÖBBSZÖR IS LEADHATJA A KONZULTÁCIÓS ÍVET. A KORMÁNY BEPERELI HADHÁZY ÁKOST A NEMZETI KONZULTÁCIÓS BESZÁMOLÓJA MIATT INDEX.HU. HALÁSZ JÁNOS: HADHÁZY ÁKOS SZÁNDÉKOSAN ÖSSZEKEVERI A BEÉRKEZETT KÉRDÕÍVEK SZÁMÁT A FELDOLGOZOTT ÍVEK SZÁMÁVAL. A FIDESZ-FRAKCIÓ SZÓVIVÕJE KÖZÖLTE: A KORMÁNY HOLNAP NYILVÁNOSSÁGRA HOZZA A POSTAI ÖSSZESÍTÉSEKET. VÁDEMELÉSI JAVASLATTAL FEJEZTE BE A NYOMOZÁST AZ ÜGYÉSZSÉG KOVÁCS BÉLA JOBBIKOS EP-KÉPVISELÕ KÉMKEDÉSI ÜGYÉBEN ÁTLÁTSZÓ BLOG. HA A FELETTES ÜGYÉSZ VÁDAT EMEL, AZ ELSÕ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSI NAPOK A 2018-AS ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSI KAMPÁNY IDEJÉRE ESHETNEK. AZ LMP IJESZTÕNEK TARTJA, HOGY MÉSZÁROS LÕRINC KÉPBE KERÜLT A PAKSI BÕVÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN IS, HIÁNYOLJÁK AZ EHHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALATÁT. UNGÁR PÉTER: EZ NEM CSAK A KORRUPCIÓ MIATT SZÖRNYÛ, HANEM FELELÕTLEN IS, A BERUHÁZÁSNAK MÁRA NINCS OLYAN RÉSZLETE, AMI NE JELENTENE KOCKÁZATOT. TÁLLAI ANDRÁS: AZ ONLINE SZÁMLÁZÁS JÖVÕ JÚLIUSI BEVEZETÉSE UTÁN AZ ADÓHATÓSÁG SEGÍTHET A KISVÁLLALKOZÁSOK ÁFA-BEVALLÁSAINAK ELKÉSZÍTÉSÉBEN. A NÕK ELLENI ERÕSZAK MEGSZÜNTETÉSÉNEK VILÁGNAPJÁN AZ MSZP KÖZÖS KIÁLLÁST KÖVETELT A PÁRTOKTÓL. LMP: A KORMÁNY TEGYEN MEG MINDENT AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY RATIFIKÁLÁSÁÉRT! AZ ESETLEGES ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁS ELLEN FOGLALT ÁLLÁST ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR. AZ ÍR EU-BIZTOS SZERINT ÍRORSZÁG ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG HATÁRPROBLÉMÁJÁT AZ OLDANÁ MEG, HA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG AZ EU VÁMUNIÓJÁNAK TAGJA MARADNA. ALÁÍRTA A SAJTÓORGÁNUMOK KÜLFÖLDI ÜGYNÖKKÉNT VALÓ BEJEGYEZÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁST VLAGYIMIR PUTYIN. AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS AZOKAT A MÉDIUMOKAT ÉRINTI, AMELYEK KÜLFÖLDI KORMÁNYOK, KORMÁNYSZERVEK ÁLTAL RÉSZESÜLNEK ANYAGI TÁMOGATÁSBAN. HAT CIVIL LÕTT SEBEK MIATT VESZTETTE ÉLETÉT, AMIKOR A PAKISZTÁNI RENDÕRÖK MEGPRÓBÁLTAK FELOSZLATNI EGY 3 HETE TARTÓ ÜLÕSZTRÁJKOT. OROSZ HADÁSZATI BOMBÁZÓ MÉRT LÉGICSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET LÉTESÍTMÉNYEIRE ÉSZAKKELET-SZÍRIÁBAN. TEHERÁN 2000 KILOMÉTERNÉL HOSSZABBRA NÖVELI RAKÉTÁINAK HATÓTÁVOLSÁGÁT, HA EURÓPA VESZÉLYEZTETI IRÁNT KÖZÖLTE A FORRADALMI GÁRDA PARANCSNOKHELYETTESE. IDEIGLENES MENEKÜLTTÁBOROKBAN HELYEZIK EL A BANGLADESBÕL MIANMARBA ÖNKÉNTESEN VISSZATÉRÕ ROHINGJA MENEKÜLTEKET. ÖT MIGRÁNS MEGSEBESÜLT CALAIS-BAN, EGY LÖVÖLDÖZÉSBEN, AZT KÖVETÕEN, HOGY EMBERCSEMPÉSZEK VITÁBA KEVEREDTEK EGYMÁSSAL. ZÉRÓ TOLERANCIÁT HIRDETETT A FRANCIA HADSEREGBEN A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL SZEMBEN, A FRANCIA VÉDELMI MINISZTER. TÍZEZREK VONULTAK UTCÁRA PERU NAGYOBB VÁROSAIBAN, HOGY TILTAKOZZANAK A NÕK ELLEN ELKÖVETETT ERÕSZAKOS CSELEKMÉNYEK MIATT. ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY KÍNAI GYÁRBAN, SANGHAJTÓL DÉLRE; A DETONÁCIÓBAN KETTEN MEGHALTAK, 30-AN MEGSÉRÜLTEK, ÉPÜLETEK OMLOTTAK ÖSSZE. KITÖRT AZ AGUNG VULKÁN BALI SZIGETÉN, A HAMU MINTEGY NÉGYEZER MÉTERES MAGASSÁGBA JUTOTT EL; A NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉR RENDBEN MÛKÖDIK. MÁR MA ÚTLEZÁRÁSOK LESZNEK BUDAPESTEN A KÍNAI MINISZTERELNÖK LÁTOGATÁSA ÉS A KÍNA-KELET-KÖZÉP-EURÓPA CSÚCSTALÁLKOZÓ MIATT. BKK: AKI A BELVÁROSBA TART, SZERDÁIG LEHETÕSÉG SZERINT NE GÉPKOCSIVAL KÖZLEKEDJEN, VÁLASSZA A KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI JÁRATOKAT. HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT ABONY KÜLTERÜLETÉN, A 40-ES ÚTON, EGY GYALOGOS A HELYSZÍNEN MEGHALT. MEGCSÚSZOTT ÉS A SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT EGY GÉPJÁRMÛ BUDAPESTEN, A HATÁR ÚTI FELÜLJÁRÓN; A BALESETBEN EGY SZEMÉLY SÉRÜLT MEG, TORLÓDÁSRA KELL SZÁMÍTANI. AZ ANGOLOK ELLEN ARATOTT 6-3-AS DIADAL 64. ÉVFORDULÓJÁN FELAVATTÁK AZ ARANYCSAPAT KÉT JÁTÉKOSÁNAK BRONZ SZOBRÁT CSEPELEN.