Újabb Elios-beruházás miatt nyomoznak

Nyomoz a rendőrség a pécsi Elios-beruházás miatt is – írja a zoom.hu. Az ügyben egy ellenzéki politikus tett feljelentést, miután kiderült, hogy az OLAF által kifogásolt esetekhez hasonló módszerrel nyerte el a közbeszerzést Tiborcz István egykori cége. A baranyai megyeszékhelyen is a miniszterelnök vejének akkori érdekeltségére írhatták ki a pályázatot, amelynek előkészítésében az egyik alvállalkozója is részt vett. Ezt a beruházást azért nem vizsgálta az Unió Csalás Elleni Hivatala, mert nem uniós forrásból, hanem hitelből finanszírozta az amúgy is adósságban úszó pécsi önkormányzat. A város a kölcsön felvételére az Orbán Viktor vezette kormánytól kapott engedélyt.