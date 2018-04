Tájékoztatás vételi problémákról

A HÍR TELEVÍZIÓ MÛHOLDAS TERJESZTÉSÉNEK TERVEZETT TECHNIKAI PARAMÉTER VÁLTOZÁSA MIATT ORSZÁGOSAN VÉTELI PROBLÉMÁK ADÓDHATNAK. TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK, FORDULJANAK KÁBELSZOLGÁLTATÓJUKHOZ. INTERNETES FELÜLETEINKEN TOVÁBBRA IS ELÉRHETÕ KÉSLELTETETT ADÁSUNK. KÖSZÖNJÜK SZÍVES TÜRELMÜKET. LEVÁLTOTTA ELNÖKI POSZTJÁRÓL MENDREY LÁSZLÓT A PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE SZOMBATI RENDKÍVÜLI TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSA - NÉPSZAVA. SZÁZEZRES TÖMEG TÜNTETETT SZOMBATON A DEMOKRÁCIÁÉRT A KOSSUTH TÉREN, A SZERVEZÕK ÚJ VÁLASZTÁST ÉS ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁST KÖVETELTEK. BBC: A NAGYRÉSZT FIATALOKBÓL ÁLLÓ TÖMEG A SZÁZEZER FÕT IS ELÉRTE. SÜDDEUTESCHE ZEITUNG: A FIDESZ SIKERE FÕLEG A FIATALOKAT SOKKOLTA. LE MONDE: A FIATAL ÉS SZÍNES TÖMEG MEGMOZDULÁSA AZ EGYIK LEGFONTOSABB ESEMÉNY VOLT AZ UTÓBBI ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN. HIÁBA RIOGATOTT A KORMÁNYMÉDIA SOROS-KOMMANDÓVAL ÉS ANARCHISTÁKKAL, A TÜNTETÉS RENDBONTÁS NÉLKÜL ZAJLOTT LE. TÖBB KÜLFÖLDI NAGYVÁROSBAN IS TÜNTETTEK AZ ORBÁN-KORMÁNY ELLEN, LONDONBAN, BERLINBEN, DUBLINBAN ÉS LISSZABONBAN IS MEGMOZDULTAK. ROGÁN ANTAL A TÜNTETÉST POLITIKAI BOLHACIRKUSZNAK NEVEZTE, MELYNEK SZERVEZÉSÉÉRT SZERINTE SOROS GYÖRGY HÁLÓZATA A FELELÕS. VASÁRNAP IS FOLYTATÓDOTT A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS, PÉCSEN SZÁZAK DEMONSTRÁLTAK A BÉKÉS ELLENÁLLÁSÉRT. MÉSZÁROS LÕRINC NYOMDÁJÁNAK NEM FÉRT BELE, HOGY KINYOMTASSA A SZAMIZDAT MAGYAR NEMZETET. A VÁLASZTÁS UTÁN BÍRSÁGOLTA MEG MOHÁCS FIDESZES POLGÁRMESTERÉT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI ÚJSÁGOT AZ NVB. MÁR 85 MILLIÓT GYÛJTÖTT AZ EGYÜTT A KAMPÁNYTÁMOGATÁSA VISSZAFIZETÉSÉRE - MAGYAR NARANCS. ELFOGADHATATLANNAK TARTJA A POLGÁROK POLITIKAI ALAPÚ LISTÁZÁSÁT AZ ELTE ÁLTALÁNOS JOGI KARÁNAK KRIMINOLÓGIAI TANSZÉKE. 100 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZOTTSÁG UTÁN HIVATALOS: KÉTHARMADOS TÖBBSÉGGEL KEZDHETI MEG KORMÁNYZÁSÁT A FIDESZ-KDNP. ÚJ VÁLASZTÁS KIÍRÁSÁT KÖVETELI A DK MINDAZON KÖRZETEKBEN, AHOL ALULMARADT AZ EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTJÜK A VÁLASZTÁSON. HÁROM HÉT VAN A VÁLASZTÁSI PLAKÁTOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA. MNB: JELENTÕSEN LASSULHAT A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MAGYARORSZÁGON. KÖRÜLBELÜL SZÁZAN TÜNTETTEK BRÜSSZELBEN, A DEMONSTRÁLÓK DEMOKRÁCIÁT ÉS SAJTÓSZABADSÁGOT KÖVETELTEK MAGYARORSZÁGON. A BRITEK TÖBBSÉGE ÚJRA SZAVAZNA A BREXITRÕL. ÚJ KAMPÁNYSZERVEZET ALAKULT A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL TARTANDÓ NÉPSZAVAZÁSÉRT. CÉLZOTT KATONAI CSAPÁSOKAT RENDELT EL DONALD TRUMP A SZÍRIAI VEGYI FEGYVEREKHEZ KÖTHETÕ LÉTESÍTMÉNYEK ELLEN. PUTYIN: KÁOSZHOZ FOG VEZETNI, HA A NYUGAT FOLYTATJA A TÁMADÁSOKAT. AMERIKAI ENSZ NAGYKÖVET: AZ USA VÁRHATÓAN ÚJABB SZANKCIÓKAT LÉPTET ÉLETBE OROSZORSZÁG ELLEN SZÍRIA MIATT A PENTAGON SZERINT PÉNTEK ÓTA HÚSSZOR ANNYI OROSZ TROLL GARÁZDÁLKODIK A NETEN. AZ ARAB LIGA VEZETÕI ELÍTÉLTÉK A VEGYI FEGYVEREK HASZNÁLATÁT SZÍRIÁBAN. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: FONTOS, HOGY MOSZKVA MEGÉRTSE A SZÍRIAI BEAVATKOZÁS CÉLJAINAK KORLÁTAIT. MACRON: FRANCIAORSZÁG NEM HIRDETETT HÁBORÚT SZÍRIA ELLEN. KATALÁN VÁLSÁG - SZÁZEZREK TÜNTETTEK BARCELONÁBAN A FÜGGETLENSÉGI POLITIKUSOK SZABADON ENGEDÉSÉÉRT. ZAVARGÁSOKBA TORKOLLOTTAK KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK FRANCIAORSZÁGBAN, 63 EMBERT ELÕÁLLÍTOTTAK. FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY NEW YORK-I PARKBAN EGY NEVES MELEGJOGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI AKTIVISTA. MAGASAN A BEBÖRTÖNZÖTT VOLT ELNÖK A LEGESÉLYESEBB JELÖLT A BRAZIL ELNÖKVÁLASZTÁSON, HA INDULHAT. AZ AUSZTRÁLIAI SYDNEY KÖRNYÉKÉN TÖBB SZÁZ LAKÓHÁZBÓL KELLETT EVAKUÁLNI AZ EMBEREKET BOZÓTTÛZ MIATT. A MINISZTERELNÖK RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT RENDELT EL. TIZENKÉT KILOGRAMM MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY SZERB FÉRFI AUTÓJÁBAN ELREJTVE RÖSZKÉN. ELFOGTÁK A RENDÕRÖK AZT A SOFÕRT, AKI VASÁRNAP NAGYKANIZSÁN A ZEBRÁN ELGÁZOLT EGY NÕT ÉS GYERMEKÉT, MAJD SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL ELHAJTOTT. ELFOGTÁK A ZSÁMBÉKI HALÁLT OKOZÓ TESTI SÉRTÉS ELKÖVETÕJÉT. ELESETT EGY MOTOROS VERESEGYHÁZÁN, A FÕ ÚTON, BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE. MANIPULÁLT ALVÁZSZÁMÚ GÉPKOCSIKAT FOGOTT EL A ZÁHONYI RENDÕRSÉG.