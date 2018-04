Hadházy: Több LMP-s lefutottnak tekintette a választást

Az LMP-ben is vannak olyan politikusok, akik lefutottnak tekintették az idei választást. Erről a párt volt társelnöke beszélt a Hír TV Egyensen című műsorában. Hadházy Ákos nem először tette szóvá, hogy szerinte egyesek az LMP-ben is azt teszik, ami valójában a Fidesznek kedvez. Példaként olyan eseteket említett, amikor LMP-s politikusok más ellenzéki pártok ellen hergelték a párt tagságát. Hadházy Ákos neveket ezúttal sem mondott.

„Voltak olyan politikusok a mi pártunkban is, akik azt mondták, hogy ez a '18-as választás nem olyan fontos, nem olyan lényeges, ha ez a kormány győzelmével jár, '22-re kell majd koncentrálni, '22-ig jöhet majd az összeomlás, a gazdasági összeomlás, elapadnak az uniós források, vagy lesz valami gazdasági összeomlás. Arra kell gyúrni, és majd a romokon be lehet menni. Én mindig nagyon fontosnak tartottam ezekben a vitákban elmondani, hogyha bármilyen gazdasági összeomlás jön ebben az országban, az még nem biztos, hogy a '22-es választáson az az ellenzék győzelmét jelenti. Azért nem, mert a kormány, különösen a kétharmados felhatalmazással tovább szűkítheti a most is már nyomokban meglevő demokráciát” – fejtette ki Hadházy Ákos.