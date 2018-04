Egyetemösszevonás ellen tiltakoznak Marosvásárhelyen

TÖBB TÍZEZER EMBER TÜNTETETT BUDAPESTEN A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS A SAJTÓSZABADSÁGÉRT. A TÜNTETÉS SZERVEZÕJE A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSÉRE, MÁJUS 8-RA HIRDETTE MEG A KÖVETKEZÕ TÜNTETÉST. NÉMET LAP: TÍZEZREK DEMONSTRÁLNAK ORBÁN ELLEN, AKI ÚJABB ELNYOMÓ INTÉZKEDÉSEKET AKAR BEVEZETNI. NEW YORK TIMES: A SAJTÓSZABADSÁGRÓL SZÓLT A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS. VIDÉKI VÁROSOKBAN - DEBRECENBEN, KECSKEMÉTEN, NYÍREGYHÁZÁN ÉS SZÉKESFEHÉRVÁRON MA IS TÜNTETNEK A KORMÁNY ELLEN. JOBBIK: LEGYEN ÚJRA ÖNÁLLÓ ZÖLD TÁRCA! AZ LMP TÁRGYALNI HÍVJA AZ ELLENZÉKET AZ ORSZÁGGYÛLÉS ALAKULÓ ÜLÉSE ELÕTT, HOGY EGYEZTESSÉK TERVEIKET. MÉRTÉK MÉDIAELEMZÕ KÖZPONT: A KORMÁNYPROPAGANDA AZOKRA VOLT A LEGNAGYOBB HATÁSSAL, AKIK ELSZIGETELTEN VAGY KISZOLGÁLTATOTTSÁGBAN ÉLNEK. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM LÉTREHOZÁSÁT KÖVETELI A JOBBIK HVG.HU. VÉDELMET KÉR A SVÁJCI HATÓSÁGOKTÓL A CSENGERI NÕ, AKI KÓSA LAJOS FIDESZES MINISZTER SZERINT 1300 MILLIÁRD FORINT ÖRÖKSÉGET AKART RÁBÍZNI 444.HU. SZLOVÉN LAPOK: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK LEZÁRJA KATONAI EGYÜTTMÛKÖDÉSI PROGRAMJÁT SZLOVÉNIÁVAL, MERT LJUBLJANA OROSZBARÁT POLITIKÁT FOLYTAT. ENSZ-ELÕREJELZÉS: 2050-IG MAGYARORSZÁGON ÉS LENGYELORSZÁGBAN 15%-KAL CSÖKKENHET A NÉPESSÉG PORTFOLIO.HU. FRANCIA KÖZÉLETI SZEMÉLYISÉGEK TILTAKOZNAK AZ ISZLAMISTA ANTISZEMITIZMUS ELLEN. HÉTFÕN ISMÉT SZTRÁJKOLNAK AZ AIR FRANCE DOLGOZÓI ÉS A FRANCIA VASUTASOK. MEGVÁLASZTOTTA ELSÕ NÕI ELNÖKÉT VASÁRNAPI KONGRESSZUSÁN A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT. NÉGY EMBER HALT MEG EGY AMERIKAI LÖVÖLDÖZÉSBEN NASHVILLE VÁROSÁBAN. IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER: TEHERÁN KÉSZEN ÁLL AZ URÁNDÚSÍTÁSRA, HA WASHINGTON FELMONDJA A 2015-BEN KÖTÖTT TÖBBHATALMI ATOMALKUT. A MEGVÁLASZTOTT ÖRMÉNY MINISZTERELNÖK LEMONDATÁSÁÉRT CSAPTAK ÖSSZE AZ ELLENZÉKI TÜNTETÕK A RENDÕRÖKKEL JEREVÁNBAN. A TÜNTETÉS ELLENZÉKI VEZETÕJÉT ÕRIZETBE VETTÉK. ÖNGYILKOS MERÉNYLET TÖRTÉNT EGY KABULI VÁLASZTÁSI IRODÁNÁL, AFGANISZTÁNBAN, A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 31 EMBER MEGHALT. AGYONLÕTTEK EGY RÓMAI KATOLIKUS PAPOT MEXIKÓBAN. A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK ALATT EDDIG 82 POLITIKUST ÖLTEK MEG MEXIKÓBAN, AKIK KÜLÖNBÖZÕ PÁRTOK TAGJAI VOLTAK BLIKK.HU. MEGHALT A VILÁG LEGIDÕSEBB EMBERE, EGY 117 ÉVES JAPÁN NÕ. AUTÓ GÁZOLT EL KERÉKPÁROST MAGYARGÉC KÜLTERÜLETÉN, A FÉRFI A HELYSZÍNEN MEGHALT. ÁROKBA HAJTOTT, MAJD FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A SZABADEGYHÁZA ÉS PUSZTASZABOLCS KÖZÖTTI ÚTON, A SOFÕR ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ AZ M0-ÁS AUTÓÚTON, ECSERNÉL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. FARKASOKAT ÉS HIÚZT IS RÖGZÍTETTEK AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK KAMERACSAPDÁI A KÖZELMÚLTBAN.