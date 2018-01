Béremelésre és fejlesztésre azonnal szükség lenne

Továbbra is súlyosnak tartják az egészségügy helyzetét a politikai pártok. Az egyik szakszervezet hívta őket egyeztetni, de csak az ellenzék ment el. Azt mondták: azonnali, 50 százalékos béremelésre és eszközfejlesztésre lenne szükség.

Pár nappal ezelőtt osztotta meg történetét a Facebookon egy nő. Évek óta húzódó súlyos endometriózisát műtéttel lehetne meggyógyítani, kapott is időpontot operációra, de mivel ragaszkodott orvosához, csak 2022-re. Egy másik nő 9,5 órát feküdt egy matracon a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán, amiért aznap este több mint százan vártak ellátásra. Az RTL Klub pedig arról számolt be a napokban, hogy rühességgel küzdenek a betegek és a dolgozók is a Margit-kórház ápolási osztályán. Ezt a kórház később cáfolta.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Független Egészségügyi Szakszervezet a politikai pártok képviselőivel egyeztetett az egészségügy helyzetéről. A Fideszen és a KDNP-n kívül mindegyik párt elment a találkozóra. A nővérek arra panaszkodnak, hogy rendkívül leterheltek, nincsenek megfizetve és borzasztó körülmények között kell dolgozniuk.

„Nagyon sok területen kell lépni, és azt mondom, hogy nagyon sürgősen kell lépni. Mert az emberek továbbra is folyamatosan mennek el, a képzés nincs megszervezve, a fiatalok már csak emiatt sem jönnek ide, de azért sem jönnek ide, mert ugyanazt a bért gyakorlatilag egy sokkal könnyebb munka mellett is meg tudják keresni” – hívta fel a figyelmet Soós Adrianna, a szervezet elnöke.

A Jobbik szerint a finanszírozásban keresendő a hiba. „Egy legalább 2 százalékos GDP, tehát egy nemzeti össztermék arányú ráfordításra azonnal szükség van az egészségügynek a javítása érdekében. Lehet ezt más típusú számokban is megfogalmazni, olyan 100 milliárdokról beszélünk, amelyek jelenleg elmennek presztízsberuházásokra, hobbiberuházásokra, vagy a kormány kommunikációs célra költi el. Ezek az összegek mind az egészségügybe kellene, hogy becsatornázásra kerüljenek” – vélekedett Lukács László országgyűlési képviselő.

Béremelés és fejlesztés, ezekre azonnal szükség lenne az egészségügyben a Párbeszéd szerint. „A szakdolgozói rétegnek egy azonnali, 50 százalékos béremelést mindenképpen végre kell hajtani, és emellett a kórházak eszközállományát azonnal rendbe kell szedni. Ez nem vagy-vagy kérdése, tehát a kormány azt hazudja, hogy az elmúlt években iszonyatos pluszforrásokat tett be az egészségügybe, miközben látjuk, hogy az az egyébként szabad szemmel nem látható béremelés, amiről hazudnak, azt úgy kompenzálták, hogy a kórházak teljesítményvolumen-korlátját csökkentették 8 százalékkal. A kórházakat arra kényszerítették, és ezért vannak a várólisták, hogy kevesebb műtétet hajtsanak végre” – fogalmazott Szabó Tímea, a párt társelnöke.

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár a távirati irodának arról beszélt, hogy 2018-ban az egészségügyben kórházfejlesztésre és újabb béremelésekre kell majd számítani.