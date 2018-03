Adománnyal kedveskedtek a skót vendégdrukkerek

HELMECZY LÁSZLÓ: LÉTEZIK EGY OLYAN DOKUMENTUM, AMELY SZERINT KÓSA LAJOS IS RÉSZESÜLT VOLNA A REJTÉLYES 1300 MILLIÁRDOS ÜGYLETBÕL. A CSENGERI NÕ ÜGYVÉDJE KEZDEMÉNYEZI KÓSA LAJOS TANÚMEGHALLGATÁSÁT, ÉS KETTEJÜK SZEMBESÍTÉSÉT. MELLÁR TAMÁS: JÓVAL TÖBB LEHET AZ UNIÓS FORRÁSOKBÓL LENYÚLT PÉNZ, MINT 1300 MRD FT. FELJELENTÉST TESZ AZ MKB A MAGYAR NEMZET PÉNZMOSÁSOS CIKKE MIATT. A KÜLFÖLDI LAPOK IS CIKKEZNEK A MAGYAR NEMZET ÁLTAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT PÉNZMOSÁS GYANÚRÓL. AMERIKAI LAP: KAMPÁNY FINISÉBEN NAPVILÁGOT LÁTOTT BOTRÁNYOS ÜGYEK AKÁR BÖRTÖNBÜNTETÉSEKKÉ IS VÁLHATNAK. ÖSSZEHÍVTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁT CSÜTÖRTÖKRE A TESTÜLET ELNÖKE, MOLNÁR ZSOLT. FIDESZ: AZ ELLENZÉK NE A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGBAN KAMPÁNYOLJON. A VÁLASZTÁS ELÕTT ZÁRNÁ LE FERIHEGYET EGY TAXISZERVEZET - MAGYAR NEMZET. AZ EURÓPAI TAXISEGYESÜLET ÁPRILIS 6-TÓL A VÁLASZTÁS REGGELÉIG ZÁRNÁK LE A FERIHEGYHEZ VEZETÕ UTAT. AZ EURÓPAI TAXIS TÁRSASÁG EGYIK VEZETÕJE A SZERVEZET NEVÉBEN ELHATÁROLÓDOTT AZ AKCIÓTÓL. VONA GÁBOR: A FIDESZ ELKÜLDÉSE NEM A PÁRTOKON, HANEM A VÁLASZTÓKON MÚLIK. 100 MILLIÓ AIDS-ES NIGÉRIAIVAL RÉMISZTGETTEK A FIDESZES FÓRUMON. A FÛTÉSI SZEZON VÉGÉN JAVÍTHATJÁK MEG A FÛTÉST A JÁNOS KÓRHÁZBAN. EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR: CSÚSZNAK AZ EU-S TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZOTT RÁKSZÛRÉSEK. BÍRÁLJÁK A MAGYAR HELYZETET AZ EP KÖLTSÉGVETÉS-ELLENÕRZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK VÉLEMÉNYTERVEZETÉBEN. EU: AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELSZÁMOLTATHATÓSÁGÁNAK ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGÁNAK HIÁNYA HATÁSSAL VAN AZ UNIÓS FORRÁSOK MAGYARORSZÁGI FELHASZNÁLÁSÁRA. BIZALMAT SZAVAZOTT AZ ÚJ KORMÁNYNAK A SZLOVÁK PARLAMENT. BUKARESTI PARLAMENT: A ROMÁN-MOLDOVAI ÚJRAEGYESÍTÉS A MOLDOVAI ÁLLAMPOLGÁROKON MÚLIK. TRUMP ÜGYVÉDJÉT PERELI A PORNÓSZÍNÉSZNÕ, AKI AZT ÁLLÍTJA, HOGY VISZONYA VOLT AZ ELNÖKKEL. TÖBB KATONAI LÉTESÍTMÉNYNEK KÜLDTEK ROBBANÓANYAGOT TARTALMAZÓ CSOMAGOT WASHINGTONBAN ÉS KÖRNYÉKÉN. OSZTRÁK KÜLÜGYMINISZTER: AZ ÜGY TELJES TISZTÁZÁSÁIG VÁRHATÓAN NEM FOG VÁLTOZNI AUSZTRIA ÁLLÁSPONTJA A SZKRIPAL-ÜGYBEN. MOSZKVA HATÁROZOTTAN TILTAKOZIK DIPLOMATÁI KUTASÍTÁSA MIATT. EDDIG CSAK ÁLLATOKNÁL ISMERT VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSBEN HALHATOTT MEG HÁROM EMBER NÉMETORSZÁGBAN. AZ IZRAELI RENDÕRSÉG ISMÉT KIHALLGATTA BENJAMIN NETANJAHU IZRAELI MINISZTERELNÖKÖT A BEZEK NEVÛ TÁVKÖZLÉSI CÉG BOTRÁNYA KAPCSÁN. ÜZBEGISZTÁN FELAJÁNLOTTA, HOGY HÁZIGAZDÁJA LENNE AZ AFGÁN KORMÁNY ÉS A TÁLIBOK KÖZÖTTI BÉKETÁRGYALÁSOKNAK. ARCFELISMERÕ RENDSZERT ALKALMAZNAK A 2020-AS TOKIÓI NYÁRI OLIMPIÁN. SZÖULI LAPÉRTESÜLÉSEK SZERINT NEM KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ, HANEM A HÚGA LÁTOGATOTT KÍNÁBA KÜLÖNVONATTAL. ARGENTIN MINISZTER: MAGYAR SEGÍTSÉGGEL KERÜLHET A VILÁG NAGYJAI KÖZÉ A BUENOS AIRES-I SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM. SÚLYOS KÖRNYEZETSZENNYEZÉST, ÉS ÁLLATPUSZTULÁST OKOZOTT KOLUMBIÁBAN EGY FOLYAMI OLAJSZENNYEZÉS. BEJELENTETTE A VISSZAVONULÁSÁT GYURTA DÁNIEL OLIMPIAI BAJNOK ÚSZÓ. ÉLETÉNEK 88. ÉVÉBEN, MÜNCHENBEN MEGHALT RAMSAY GYÕZÕ, A SZABAD EURÓPA RÁDIÓ EGYKORI MAGYAR ADÁSÁNAK MUNKATÁRSA. A FAGYOK MIATT KEVESEBB BARACK LESZ AZ IDÉN. ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI EGY BUDAPESTI DOHÁNYBOLTOT AKART JANUÁRBAN KIRABOLNI. TÛZ ÜTÖTT KI EGY MÁSODIK EMELETI LAKÁSBAN, BUDAPEST VII. KERÜLETÉBEN, EGY EMBER MEGHALT. PÁLYAFELÚJÍTÁS MIATT VÁLTOZIK A VASÚTI MENETREND A BUDAPEST-HATVAN VONALON. EMELI 6 FORINTTAL A BENZIN, ÉS 5 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. A BENZIN ÁTLAGÁRA 365 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ PEDIG 368 FORINTRA NÕ. FELBORULT EGY KISBUSZ BARANYA MEGYÉBEN, A SZAVA ÉS ÓCSÁRD KÖZÖTTI ÚTON.