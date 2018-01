Tuzson: Már az ENSZ-ben is jelen van a Soros-terv

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára az állami tévében fejtette ki, hogy a világszervezetben erősödni látszik a migráció támogatása, és olyan javaslatcsomag készül, amely szerinte kísértetiesen hasonlít az üzletember elképzeléseire. Kofi Annan korábbi ENSZ-főtitkár már évekkel ezelőtt is a migráció mellett érvelt, ez pedig most szintet lépett – jelentette ki az államtitkár, aki szerint New Yorkban most olyan csomagon dolgoznak, aminek célja a migráció fölerősítése a világban.

Tuzson Bence után délelőtt már a Fidesz kommunikációs igazgatója is arról beszélt, hogy Soros György az ENSZ-ben is jelen van, ezért meg kellene fontolni, van-e a Magyarországnak keresnivalója a világszervezetben.

– Én azt gondolom, a Fidesz nevében mondva ezt, hogy ezt komolyan meg kell fontolni, hogy érdemes-e egy tárgyalássorozatban benn maradni, ez a magyar kormány döntése lesz ha jól tudom, jövő héten kormányülésen ez téma is lesz. A külügyminiszter erről jelentést is tesz, de a tegnapi, tegnapelőtti szövegből kiindulva, ha ez így marad, akkor szerintem ott Magyarországnak nincs semmiféle keresnivalója – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

Jobbik: Ez minősíthetetlen

A Jobbik hihetetlennek és minősíthetetlennek tartja, hogy egyáltalán felmerülhet Magyarország kilépése az ENSZ-ből - reagált Hidvégi Balázs szavaira az ellenzéki párt szóvivője. Mirkócki Ádám bízik abban, hogy nem lehet a végtelenségig fokozni a sorosozást az országban.

– Az üldözési mánia és az ostobaság már olyan szintet ért el a Fidesz gondolkodásában, kommunikációjában, hogy már tényleg minősíthetetlen, tehát az, hogy az ENSZ-et is Soros György irányítja, akkor gondolom a NASA-t is, meg lassan azokat az aszteroidákat is, amelyek esetleg a Föld felé tartanak, ezáltal is kiváltva egy szerencsétlen becsapódás esetén a tömeges illegális migrációt – mondta a Jobbik szóvivője.