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2018. április 16., hétfő 21:48

Harminc emberrel több mint 2 ezer választási jegyzőkönyvet vizsgált át Tóth Zoltán. Talált-e rendszerszintű visszaéléseket? Erre is válaszolt a választási szakértő.

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