2018. április 16.,
hétfő, Csongor napja

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Mélyponton az LMP

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2018. április 16., hétfő 21:40, frissítve: hétfő 21:41

Sallai Róbert Benedek neki ment Hadházy Ákosnak a párt etikai ülésén. Vendégünk volt az LMP volt társelnöke.

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