Mélyponton az LMP

5.50 - REGGELI JÁRAT. A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA
6.30 - MILLIÁRDOKAT VESZ EL A KÓRHÁZAKTÓL AZ ÁLLAM
VENDÉG: KOMÁROMI ZOLTÁN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKPOLITIKUS
6.40 - MEDDIG MARAD A MIGRÁNSOZÁS?
VENDÉG: Z. KÁRPÁT DÁNIEL ALELNÖK, JOBBIK
8.30 - A PERONON: MENDREY LÁSZLÓ, A PDSZ TÁVOZÓ ELNÖKE
LEVÁLTOTTA ELNÖKI POSZTJÁRÓL MENDREY LÁSZLÓT A PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE - NÉPSZAVA.
SZÁZEZRES TÖMEG TÜNTETETT SZOMBATON A DEMOKRÁCIÁÉRT A KOSSUTH TÉREN, A SZERVEZÕK ÚJ VÁLASZTÁST ÉS ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁST KÖVETELTEK.
NÉMET LAP: A FIDESZ SIKERE FÕLEG A FIATALOKAT SOKKOLTA.
ROGÁN ANTAL A TÜNTETÉST POLITIKAI BOLHACIRKUSZNAK NEVEZTE, MELYNEK SZERVEZÉSÉÉRT SZERINTE SOROS GYÖRGY HÁLÓZATA A FELELÕS.
TÜNTETÉS-SOROZATTÁ BÕVÜL A HÉTVÉGI KORMÁNYELLENES-DEMONSTRÁCIÓ, SZOMBATON ÚJRA A KOSSUTH TÉRRE VÁRJÁK A TÜNTETÕKET.
TÍZEZREK KÖVETELTÉK A BUDAPESTI TÜNTETÉSEN, DE AZ ELLENZÉKI PÁRTOK JELÉT SEM MUTATJÁK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSNEK.
NVB: TÖRVÉNYT SÉRTETT A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA, MERT A VÁLASZTÁS NAPJÁN NEM MÛKÖDÖTT MEGFELELÕEN A HONLAPJA.
TÖRVÉNYSÉRTÉS MIATT A VÁLASZTÁS MEGISMÉTLÉSÉT KÖVETELI A JOBBIK MISKOLC 1-ES SZÁMÚ KÖRZETÉBEN.
A VÁLASZTÓKÖRZET JOBBIKOS JELÖLTJE, JAKAB PÉTER 127 SZAVAZATTAL KAPOTT KI FIDESZES ELLENFELÉTÕL.
ÚJ VÁLASZTÁS KIÍRÁSÁT KÖVETELI A DK 40 VÁLASZTÓKÖRZETBEN, MERT AZOKBAN SZABÁLYTALANSÁG TÖRTÉNT.
DK: AZ NVB DÖNTÉSE ALAPJÁN SZABOLCS MEGYE EGYIK SZAVAZÓKÖRÉBEN MEG KELL ISMÉTELNI AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁST ATV.
FRAKCIÓVEZETÕT VÁLASZTANAK AZ MSZP PARLAMENTI KÉPVISELÕI SZERDÁN.
KÖZÖS ELLENZÉKI POLGÁRMESTER-JELÖLTEKET, ÉS FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTET INDÍTANA AZ MSZP BUDAPESTEN AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON.
A KÉTHARMADDAL FELÁLLÓ ORBÁN-KORMÁNY VÁRHATÓAN ELTÖRLI A KÖZVETLEN FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST.
ELFOGADHATATLANNAK TARTJA A POLGÁROK POLITIKAI ALAPÚ LISTÁZÁSÁT AZ ELTE ÁLTALÁNOS JOGI KARÁNAK KRIMINOLÓGIAI TANSZÉKE.
NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS LEHET ARRÓL, HOGY MAGYARORSZÁG IS CSATLAKOZZON AZ UNIÓS ÜGYÉSZSÉGHEZ.
MEGTAGADTA A ROMÁN ÁLLAMFÕ A KORRUPCIÓELLENES ÜGYÉSZSÉG VEZETÕJÉNEK A LEVÁLTÁSÁT.
LEMONDOTT A SZLOVÁK BELÜGYMINISZTER, MERT A TÜNTETÕK A KUCIÁK-ÜGY MIATT AZ ORSZÁGOS RENDÕRFÕKAPITÁNY LEVÁLTÁSÁT KÖVETELIK - SZERINTE HELYTELENÜL.
CÉLZOTT KATONAI CSAPÁSOKAT RENDELT EL DONALD TRUMP A SZÍRIAI VEGYI FEGYVEREKHEZ KÖTHETÕ LÉTESÍTMÉNYEK ELLEN.
AZ OROSZ ÉS A SZÍRIAI KATONÁK NEM ENGEDIK A NEMZETKÖZI VEGYIFEGYER-ELLENÕRÖKET A DÚMAI VEGYI FEGYVER TÁMADÁS HELYSZÍNÉRE.
AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTER TAGADJA, HOGY KATONÁIK ELTÜNTETTÉK VOLNA A BIZONYÍTÉKOKAT A VEGYIFEGYVER-TÁMADÁS HELYSZÍNÉN.
BRIT KÜLÜGYMINISZTER: FONTOS, HOGY MOSZKVA MEGÉRTSE A SZÍRIAI BEAVATKOZÁS CÉLJAINAK KORLÁTAIT.
A SZÍRIAI HADSEREG LEGALÁBB 65 LÉGICSAPÁST HAJTOTT VÉGRE AZ ORSZÁG ELLENZÉKI FEGYVERESEK KEZÉN LÉVÕ TÉRSÉGEI ELLEN.
ORBÁN VIKTOR NÉZETEIT, ÉS AZ ILLIBERÁLIS DEMOKRÁCIÁKAT BÍRÁLTA EGY TÉVÉS INTERJÚBAN A FRANCIA ELNÖK, EMMANUEL MACRON.
KIZUHANT LAKÁSÁNAK ABLAKÁN ÉS A KÓRHÁZBAN MEGHALT EGY OROSZ OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓ, AZ OROSZ RENDÕRSÉG AZ IDEGENKEZÛSÉGET KIZÁRTA.
AZ EBESZ VIZSGÁLATOT KÖVETEL AZ OROSZ ÚJSÁGÍRÓ HALÁLÁNAK ÜGYÉBEN.
RENDÕRÖKKEL CSAPTAK ÖSSZE JEREVÁNBAN A LEKÖSZÖNT ÖRMÉNY ÁLLAMFÕ MINISZTERELNÖKKÉ JELÖLÉSÉT ELLENZÕ TÜNTETÕK.
LEGKEVESEBB 101 EMBERÉLETET KÖVETELT A LASSA-LÁZ NIGÉRIÁBAN.
HAT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT ELSÕ FOKON AZ A FÉRFI, AKI KISFIÚKAT KÖZVETÍTETT EGY NÉMET PEDOFILNAK.
HIVATALI VESZTEGETÉS ELFOGADÁSA MIATT 5 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK VERES MARGITOT, BALMAZÚJVÁROS FÜGGETLEN POLGÁRMESTERÉT.
TÛZ ÜTÖTT KI EGY NYÍREGYHÁZI CSALÁDI HÁZ EGYIK HELYISÉGÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, ÉS FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A NÓGRÁD MEGYEI SÓSHARTYÁNNÁL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
AZ ÚT MENTI ÁROKBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ ÓZDNÁL, A GÉPKOCSI VEZETÕJE MEGSÉRÜLT.
EMELI BRUTTÓ 2 FORINTTAL A BENZIN, ÉS 6 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL SZERDÁN.
A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 369 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 377 FORINTRA NÕ.