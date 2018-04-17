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Előválasztás

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2018. április 17., kedd 21:23, frissítve: kedd 21:27

Előválasztást akar az önkormányzati választásokra Horváth Csaba. Az MSZP-s várospolitikus szerint a VIII. és XV. kerületi időközi polgármester-választásokra már előválasztáson kiválasztott jelöltekkel kell indulni. Itt volt Horváth Csaba.

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