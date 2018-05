Civilek javítanának a kórházi higiénián

Adományokból javulhat a kézhigiénia a magyarországi kórházakban. Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulóján egy alapítvány hirdetett kampányt, hogy javítson a helyzeten. Az egészségügyi államtitkárság főosztályvezetője szerint a kórházak gazdasági irányításán múlik a kézhigiénia. A tárca továbbra is titkolja a kórházi fertőzések adatait.

Használhatatlan piszoárok és WC kagylók, kézfertőtlenítő vagy szappan pedig sehol - a Hír TV Online stábja több fővárosi kórházban is ilyen állapotokat talált.

A Jobbulást! Alapítvány kézfertőtlenítő-szerek adományozásával segítene a helyzeten. Elsőként az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek adtak át egy csomagot kétmillió Forint értékben.

„Az Intézmények a maguk erőforrásai alapján igyekeznek minden helyre, ahol szükséges, kihelyezni ezeket, viszont nekünk is az a tapasztalatunk, hogy ez sok helyen hiányzik. Pont ezért tűztük zászlónkra idei évben a Semmelweis 200 kampány kapcsán a fertőtlenítők és szappanok mind a mosdókba mind a kórtermekbe történő adományozását” – ismertette Pákó Judit, az alapítvány elnöke.

Az alapítvány vállalatoktól és a lakosságtól is pénzbeli adományokat vár a célra, az egészségügyi intézményektől pedig az igényeket kérik írásban. Az egészségügyi államtitkárság főosztály vezetője örül a civilek akciójának.

„A minisztérium igyekszik mindent megtenni, ugye a gazdasági igazgatókon is nagyon sok múlik a kórházakban, de egy segítő kéz, az mindig nagyon jól jön. Hiszen az kevés, hogy föntről szóló utasítások, az egy dolog, de amikor alulról jön egy kezdeményezés, amikor érzik a hibát, amikor tudják, hogy mi az, amit javítani kell, és a kettő találkozik, az vezet igazán sikerre, úgy érzem” – fogalmazott Szabó Enikő.

200 éve született a kézhigiénia jelentőségét felfedező Semmelweis Ignác, a vérmérgezéses esetek száma azonban azt mutatja: a kézfertőtlenítés még ma sem tökéletes az egészségügyben - emlékeztetett a WHO magyarországi irodavezetője. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint az Európai régióban szepszis miatt évente 3,4 millió ember betegszik meg, és közülük 700 ezer meg is hal. Alapos kézfertőtlenítéssel kórházi fertőzések is megelőzhetőek lennének. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyelőre titkolja, hogy melyik kórházban mennyi ilyen, úgynevezett szuper baktérium általi fertőzés történik. Az adatokat a Társaság a Szabadságjogokért perelte ki a tárcától, a jogerős döntés értelmében jövő héten nyilvánosságra kell hozni az adatokat.