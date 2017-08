Senkit nem hallgattak ki az Arton-ügyben

Április óta egyetlen gyanúsítottat sem hallgattak ki a hatóságok az Arton Capitalnál történt betörés ügyében – tudta meg a Hír TV online a rendőrségtől. A letelepedési kötvényekkel foglalkozó cégtől több százmilliónyi készpénzt, illetve bizalmas dokumentumokat is elloptak. Az ügynek nemzetbiztonsági kockázata is lehet, ám ennek ellenére a kormánypártok nem akarják bizottság elé vinni a témát. A háttérben felsejlik Habony Árpád és a kötvényprogram ötletgazdája, Rogán Antal miniszter is.