Bánki, Kósa és Deutsch is másról beszél – a MOB kivár

Kivár a magyar olimpiai bizottság elnöke: egyelőre nem kezdeményezi a 2024-es olimpia megrendezésére benyújtott pályázat visszavonását.

Borkai Zsolt MOB-elnök keddi sajtótájékoztatóján ugyanakkor hangsúlyozta: ha a kormány visszavonja a játékok megrendezéséhez nyújtott pénzügyi garanciát, vagy a főváros úgy határoz, hogy visszavonja a pályázatot, akkor a döntéshez a Magyar Olimpiai Bizottság is csatlakozni fog. „A Magyar Olimpiai Bizottság nyújtja be a pályázatot, természetesen közösen a pályázó várossal. Ugyanakkor van ennek egy harmadik lába: az állami szerepvállalás, az a garancia, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy ilyen pályázatot beadjunk. Ezért úgy gondolom, hogy e tekintetben ha a három lábból bármelyik is meggyengül, bármelyik területen is az a döntés születik, hogy nem látják már esélyesnek a pályázatot, és ezért megteszik a javaslatot, akkor természetesen ahhoz a Magyar Olimpiai Bizottság csatlakozni fog. Mi nem fogjuk kezdeményezni a 2024-es pályázat visszavonását” – fogalmazott a MOB elnöke.

Országos népszavazásról beszélnek

A fideszes Borkai Zsolt egyébként magánemberként a budapesti helyett inkább egy országos népszavazást támogatna az olimpiáról, mivel annak költségeit a magyar adófizetők állnák, a referendumot ugyanakkor elkésettnek tartja. Szerinte az most már inkább rontaná a magyar pályázat esélyeit. „Mint magánember vagy mint egy vidéki ember, aki Győrben él, az elgondolkodik ilyenkor azon, hogy egyébként a legtöbbet támadott költségek tekintetében valóban jogos-e az, hogy csak és kizárólag budapesti emberek mondják ki azt, hogy Magyarország, azaz Budapest rendezzen olimpiát. Vagy az ország azon emberei, akik erre jogosultak, tehát az egész Magyarországon élő polgártársaink, akik egyébként az adót ugyanúgy befizetik, ugyanúgy, ha már itt tartunk, 2024-ben az ő pénzükből is lehetne megvalósítani a fejlesztéseket és egy ilyen hatalmas olimpiát” – fogalmazott a Hír TV-nek.

Országos népszavazásról beszél most már a fideszes Bánki Erik is. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában párttársaival ellentétben azt hangoztatta, a költségek miatt az olimpia nem csak Budapest, hanem sokkal inkább az ország ügye. „Ha odáig eljutunk, hogy erről népszavazást kell kiírni, akkor azt érdemes megfontolni, hogy Magyarország egészét érintő népszavazást kell kiírni, hiszen már a fejlesztések jó része Budapestet érinti, mégiscsak a nemzeti költségvetést terhelik bizonyos kiadások. És azt gondolom, hogy akkor ez ügyben érdemes megkérdezni az egész ország véleményét, akár nemzeti konzultáció, akár népszavazás formájában” – mondta a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke.

Bánki Erikkel ellentétben a Fidesz frakcióvezetője nem tartja elképzelhetőnek az országos népszavazást az olimpiáról. Kósa Lajos arra hivatkozott, a Kúria már korábban nemet mondott egy ilyen kezdeményezésre. „Olimpiaügyben országos népszavazás nem kezdeményezhető és nem is tartható. Mindegy, hogy ki mit mond, olimpiaügyben a Kúria jogerős döntése szerint országos népszavazás nem lehetséges, nem kezdeményezhető, nem rendelhető el, innentől kezdve szerintem teljesen mindegy, hogy ki mit mond” – közölte a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

Deutsch visszavonná

Deutsch Tamás az olimpiai pályázat visszavonását tartja az egyetlen felelős döntésnek. A Fidesz európai parlamenti képviselője a Facebookon írt arról, hogy a népszavazás kiírásáért összegyűjtött negyedmillió aláírással szertefoszlottak Budapest győzelmi esélyei. A kormánypárti politikus szerint a Momentum Mozgalom és a hozzájuk csatlakozó ellenzéki pártok sikeresen megakadályozták a jóakaratú emberek közös ügyét.

Kitart a Budapest 2024 Zrt. is

A közbeszerzéseket egyelőre nem függesztette fel az olimpiai pályázatot irányító állami cég: a Budapest 2024 Zrt. január végén írt ki pályázatot teljes körű utazásszervezésre. A szerződés március végétől az év végéig szólna. Elvileg a nyertes cég feladata lenne megszervezni a magyar delegáció limai útját, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szeptember 13-án a perui fővárosban választja ki azt a várost, amely megrendezheti a 2024-es játékokat. A Budapest 2024 az utazásszervezésre kiírt közbeszerzés egyes részleteit módosította, de az eljárást nem törölte, miközben az olimpiai pályázattal kapcsolatos kifizetéseket szünetelteti.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság figyelemmel kíséri az olimpiai pályázat körül kialakult magyarországi helyzetet – mondta a testület szóvivője a Hír TV-nek. Mark Adams szerint a kialakult vita belpolitikai jellegű.