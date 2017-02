Tarlós a Hír TV-nek: Ez a hír egy teljes képtelenség!

Az olimpiarendezést nem a főváros találta ki - nyilatkozta a Hír TV-nek Tarlós István, aki visszautasította a Fidesz frakcióvezetőjének pénteki állítását, miszerint az ötkarikás játékok ügyében a felelősség kizárólag Budapestté lenne.

A főpolgármester azt mondta, nem zárja ki, hogy egyesek szeretnék az olimpia teljes felelősségét a fővárosra hárítani, szerinte azonban az ilyen nyilatkozatok az ügynek és az országnak is ártanak. Mint mondta, nem a népszavazást kezdeményező Momentum mozgalomra neheztel, hanem inkább azokon csodálkozik, akik összevissza változtatták a véleményüket az elmúlt egy évben és a felelősség elől próbálnak menekülni. Tarlós István hozzátette, a következő időszakban a kormánynak, a magyar olimpiai bizottságnak és a fővárosnak közösen kell döntenie arról, hogy a népszavazási aláírásgyűjtés eredménye ismeretében visszavonja-e a 2024-es pályázatot, vagy pedig kiáll az ügy mellett.

„Én néha csak kapkodom a fejem, hogy mi van körülöttem, és hozzá teszem, hogy az ügy körül is, megint kezd egy őrület lenni, ami itt kialakult. A hírből annyi igaz, hogy a miniszterelnökkel valóban egyeztettünk arról, hogy ennek az egész olimpiarendezésnek akkor mik legyenek a következő lépései. Nyilván, hogy nem a főváros találta ki az olimpia rendezését, itt az is fura, hogy az olimpiai bizottság nem szólal meg. Ha az olimpiai charta-t valaki megnézi, akkor elgondolkodhat, de most nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy mi igaz ebből a hírből. Semmi. Ha jól tudom, akkor jelenleg is én vagyok a főpolgármester, és még két és fél évig emberi számítás szerint. Nem tudom, hogy a főpolgármesternek miért kéne főpolgármesterséget ajánlani?” – tette fel a kérdést Tarlós István.

„Aztán meg ki mondta azt, hogy én 2019 után főpolgármester akarok maradni? – én ezt soha senkinek nem mondtam, pillanatnyilag nincs is ilyen elhatározásom, Orbán Viktor és közöttem ilyesmiről szó sem esett, ilyen alku nem született, ilyet tőlem a miniszterelnök nem kért” – szögezte le a főpolgármester a Hír TV-nek.



„Ő nem ajánlotta, én sem ajánlottam neki semmit, úgy hogy ezt egyszerűen nem is értem, hogy honnan vették. Hogy én a miniszterelnökkel mit beszélek meg, nem tudom, hogy milyen megbízható forrás volt ennek a fültanúja. Ilyenkor örülnék, ha a megbízható forrást megneveznék. Nem tudom, hogy egyáltalán volt-e megbízható forrás, mert mióta van ez a jogszabály, hogy nem kell megnevezni, hogy ki az informátor, azóta ne haragudjon, vagy van informátor, vagy nincs informátor” – vélekedett a városvezető.





„Ez a hír egy teljes képtelenség”





„Én annyit mondtam, hogy ha nem fognak megszólalni azok akik kitalálták az olimpiát, akkor én se tudok mit csinálni, nyilvánvaló, hogy amit Kósa állított az olimpiával kapcsolatban, arra a legbarátibb módon is visszautasítja, nem úgy van, ahogy Lajos tévesen mondta, el kell dönteni, hogy mi legyen. Én két dolgot tudok elképzelni, az egyik, hogy úgy döntünk, hogy ez egy népakarat és akkor ki kell szállni, ez az egyik verzió (…) mindenkinek, akinek ehhez de facto köze van, kormánynak, államnak, magyar olimpiai bizottságnak, fővárosnak egyaránt” – húzta alá.

„Egy kormánynak, államnak, Magyar Olimpiai Bizottságnak egyaránt mind a kettőt meg lehet tenni, egyet nem lehet megtenni: hónapokig húzni az időt. És kenni a dolgokat szanaszét.





Utalva arra, hogy a kormány esetleg megpróbálhatja az olimpiarendezés és a pályázat – visszavonása – kapcsán a fővárosra tolni a felelősséget azt mondta, „nem zárható ki, hogy van ilyen elképzelésük egyeseknek, ami megint teljes képtelenség, mert nyilvánvaló, hogy egy gondolkodó ember nem hiszi el, ezeknek a dolgoknak ilyen megközelítésben semmi értelme nincsen. A miniszterelnök nekem ilyet nem mondott”.





„Nem mi találtuk ki, hogy itt olimpiát kéne rendezni”.



A miniszterelnök higgadtan és konstruktívan áll az ügyhöz, ő nem is nyilvánult meg idáig, hogy mit nyilatkoznak itt össze vissza fogadatlan prókátorok, azt meg nem tudom – zárta szavait.