Vona: Van dolgunk a baloldali szavazókkal

Botka László a szocialista párt és baloldal utolsó dobása volt – fogalmazott a Jobbik elnöke a Hír TV Egyenesen című műsorában. Vona Gábor szerint azzal, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje bedobta a törölközőt eldőlt, a Fidesszel szemben nem maradt más, csak a Jobbik. A párt továbbra sem akar együttműködni a baloldallal, a baloldali szavazókra viszont számítanak. Vona úgy vélte 2018-ban nem érzelemből, hanem józan ésszel kell dönteni.

Vona Gábor szerint a képlet nagyon egyértelművé vált: „Politológusok is arról beszéltek hónapok óta, hogy lényegében egy elődöntő zajlik a baloldal és a Jobbik között, hogy ki lesz a kihívó. Szerintem hétfővel ez teljesen világossá vált. A Jobbik maradt a kihívó, a Jobbik lesz a kihívó. 2018-ban a Fidesz a Jobbik között kell döntenie az embereknek. A lopás és a tisztességes kormányzás, a rögeszmés háborúskodás és a nyugalom között” – sorolta.

A Jobbik elnöke úgy véli, fontos feladatuk, hogy fel tudják vállalni azon baloldali szavazók politikai képviseletét is, akiknek a jelen helyzetben nincs pártjuk, jelöltjük. „A baloldali pártokkal nincs dolgunk, a baloldali szavazókkal viszont igen. El kell tudnunk neki magyarázni, hogy az a program, amit letettünk az asztalra – bérunióval, devizahitelek megoldásával, bérlakásprogrammal, differenciált nyugdíjemeléssel, többkulcsos szja-val –, ez a baloldali emberek számára is alternatívát tud nyújtani. 2018-ban nem érzelemből kell szerintem szavazni, hanem józan ésszel hozni egy döntés: akarok-e kormányváltást, vagy nem akarok. Ha akarok, akkor nem marad más, mint a Jobbik” – húzta alá.

„Orbán Viktor fél tőlem”

Vona Gábor arról is beszélt a műsorban: szerinte a számvevőszéki „huzavona” valójában Jobbik és a Fidesz közötti küzdelemről szó. A pártelnök méltatlanak tartja azt, amit az állami intézmény művel velük, amit egy, a Fidesz által irányított hatósági vegzálásnak nevezett. „Nyilvánvaló, hogy a Fidesz fél tőlünk, Orbán Viktor fél tőlem, és azzal, hogy a hétfői napon világossá vált a politikai képlet, hogy a centrális erőtér felbomlott két oldalra szakadt a magyar politika: az egyik oldalán a jelenlegi kormánnyal, a másik oldalán pedig az ellenzék vezető erejével, a Jobbikkal, ez azt gondolom, hogy páni félelmet okozott a Fidesz soraiban. Ennek tudom be mindazt, ami most az Állami Számvevőszék kapcsán zajlik” – fogalmazott.



Megjegyezte, még az sem szokványos, hogy tárgyévben tárgyévet ellenőriznek, de ő és a pártja ennek is áll elébe, nincs titkolnivalójuk, csupán korrekt eljárást várnak. „Azt viszont szomorúan teszem hozzá, hogy egyre több olyan állami szerv van, ami nem a munkáját végzi, hanem sajnos a Fidesz-kormány szolgálatában jár el” – jegyezte meg. Vona Gábor kitért arra is, hogy 1100 reklámeszközt vásároltak a közelmúltban, amelynek költségeivel is hajlandóak az Állami Számvevőszék irányába elszámolni, bár a most igényelt adatok feltehetően még a párt tavaszi kampányköltéseire vonatkoznak.