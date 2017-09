Dömötör: A kormánynak semmi köze Vona lejáratásához

Az államtitkár a Fideszhez irányította a kampány költségeiről érdeklődő képviselőt, majd elismételte a vonatkozó fideszes panelszöveget.

Továbbra sem tudni, mennyibe került a Vona Gábort lejárató telefonos kampány. Most a jobbikos Sneider Tamás Rogán Antal propagandaminisztériumánál érdeklődött az ügyben, ám Dömötör Csaba az írásbeli kérdésre adott válaszában kijelentette: a nyugdíjasokat érintő telefonos kampányhoz a kormánynak semmi köze, azt a Fidesz rendelte meg, náluk kell érdeklődni. Hozzátette, minden más, már véget ért kormányzati kampány költségvetésébe bárki betekinthet, ha előre egyeztet a Miniszterelnöki Kabinetirodával.

Érdekesség, hogy bár Dömötör válaszában kijelentette: „a pártok és a kormány jogilag egymástól teljesen független szereplők”, azért ő is elismételte a mostanában kiadott fideszes sorvezetőt, és arra szólította fel Vona Gábor Jobbik-elnököt, hogy „sokhetes mellébeszélés és tagadás után végre” kérjen bocsánatot a nyugdíjasoktól.

A kormánypárt is titkolózik

A Fidesz korábban nem árulta el, mennyibe került a telefonos kampány. Hidvéghi Balázs csupán annyit közölt, nincs meghatározott keretösszegük a most zajló telefonos, illetve e-mailes kampányra, szerintük ugyanis nem várhatók nagy összegek. „A költségekről a végén fogok tudni majd beszámolni. Ez attól függ, hogy hány embert érünk el a telefonhívásokkal, hiszen ahol nem válaszolnak a hívásra, az nem jelent költséget, az ímélküldésnek gyakorlatilag nincs mérhető költsége, de a kampány végeztével erről információkat fogunk adni” – emelte ki a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Vona Gábor szerint a kormánypárt felhívására nem kell reagálni. „Orbán Viktor fél tőlem, a Fidesz pedig fél a Jobbiktól, és nagyon jól teszi, mert 2018-ban le fogjuk váltani, és ez a telefonhívás ennek a félelemnek egy kétségbeesett megnyilvánulása. Egy kétségbeesett próbálkozás, ami szerintem inkább kontraproduktív, de ez már nem az én problémám” –jelentette ki a pártelnök.

A Fidesz egy Facebook-poszt miatt támadja Vona Gábort, amelyben egyebek mellett arról írt, hogy a kormánypropagandával hergelik a nyugdíjasokat.

Beindult a propaganda

A politikusi sajtótájékoztatók után már a kormányzati médiát is körbejárta a propaganda. Elsőként az Origo közölt névtelen cikket arról, hogy a nyugdíjasok egyenesen „rettegnek” Vona Gábortól és szimpatizánsaitól, akik a kormánypárti portál szerint már fizikailag is bántalmaztak idős embereket. Ezt később a TV2 Tények is átvette. Varga-Damm Andrea szerint a rettegő nyugdíjasokról készült riportok, cikkek szerzői ostobának nézik az embereket, mert aki megnézte, elolvasta ezeket a beszámolókat, az láthatta, hogy ezek kitalált történetek, tipikus propagandisztikus stílusban megírva. A jobbikos képviselő Egyenesen című műsorunkban arról beszélt, hogy a párt a sajtóperek mellett a médiahatósághoz fordul, és rendőrségi feljelentést is tesz az állítólagos bántalmazások miatt.

Az adatvédelmi hatóság állampolgári panasz alapján vizsgálja, honnan vannak meg a Fidesznek a nyugdíjasok adatai. Péterfalvi Attila a Magyar Nemzetnek azt mondta: egy pártnak lehet törvényes adatbázisa, ha a szimpatizánsai hozzájárultak adataik kezeléséhez.