A Jobbik bíróságra megy, Lázár üzent

Pest megyei kormánymegbízotton kérte számon a Jobbik plakátjainak eltávolítását Volner János. A Jobbik frakcióvezetője szerint törvénysértő eltávolítani olyan plakátokat, amelyeket a párt saját tulajdonú plakáthelyeire tettek ki. A kormánybiztos azonban úgy látja, hogy a plakáttörvény nem tesz különbséget tulajdonjog szerint a hirdetési felületek között, mindenképpen szükség van listaár megállapítására.

A „gengszteres” plakátokat még nem a kormányhivatalok dolgozói festették le. Bár kísértetiesen hasonlítanak a Jobbik korábbi plakátjaira, ezeket nem a párt rendelte meg, hanem egy ügyvéd, Nagy Ajtony Csaba. Ő a Mahir-tulajdonos Simicska Lajos unokaöccse. A magánszemélyek ugyan megrendelhetnek hirdetéseket, a kormányhivatalok mégis eltávolíttatják azokat, arra hivatkozva, hogy tartalmuk egyértelműen a Jobbik érdekeit szolgálja. Értelmezésük szerint pedig így a plakáttörvény is hatályos rájuk.





A „mindennek van határa” szövegezésűek viszont már a Jobbik hirdetései. Ahová kirakták őket, azok pedig a Jobbik saját tulajdonú felületei, így a párt szerint a bérleti díjakról rendelkező plakáttörvény nem vonatkozik rájuk.

„Azonban a kormányhivatalok – azért, mert Orbán Viktor így parancsolta nekik – elkezdték ezeket a közterületi hirdetéseket jogellenes módon, törvénysértő módon eltávolítani” – jelentette ki Volner János frakcióvezető.

Volner János a Pest megyei kormányhivatal vezetőjétől kért magyarázatot arra, hogy miért nem hirdethetnek a saját tulajdonú plakáthelyeiken. Tarnai Richárd szerint akárkié is a plakáthely, listaárat mindenképp meg kell állapítaniuk, még saját magukkal szemben is.

Volner: Hogyan képzeled azt el, hogy a Jobbik saját magával szemben érvényesíti a listaáron történő hirdetési kötelezettséget?

Tarnai: Ez már a Jobbiknak a belügye, hogy a jogszabályok betartását milyen módon oldja meg. Köszönöm szépen.

A Hír TV riportere: Egy kérdést engedjen meg! Magyarul a szavai szerint hogyha a Jobbik saját magának számláz, egyik zsebéből a másikba átteszi, akkor az szabályos?

Tarnai: Az, hogy ki hogy számláz magának a jogszabályok betartásával kell hogy történjen. A listaárat és a szerződést közzé kell tenni.

A kormányhivatalokat felügyelő Lázár János azt mondta: a Jobbiknak be kellett volna jelentenie, hogy a plakáthelyek tulajdonjogában változás állt be, és ezzel együtt azt az igényét is, hogy a saját magának ingyen és bérmentve adja ki a plakáthelyeket. Álláspontja szerint törvénysértő állapot ennek az elmulasztásából adódott.

„Az egésznek van egy sunnyogásszaga! Ha megnézi, hogy egyik része az ilyen-olyan párté, a másik egy nyilvánvalóan a korábbi tulajdonosokhoz kötődő ügyvédé, a harmadik a korábbi cégé vagy a fene tudja, hogy kié. Miért nem lehetett ezt tisztességesen és korrekt módon – ha egyébként a szándék az tisztességes és korrekt –, miért nem lehetett ezt a kormányhivatalok felé normálisan bejelenteni?” – tette fel a kérdést Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Volner János közölte: a kormányhivatalok eljárása miatt bírósághoz fordulnak. Lázár János pedig azt üzente neki: állnak a perek elé.