A CEU mellett tüntetnek Budapesten

Elkezdődődött a Közép-európai Egyetem melletti tüntetés a Corvinus Egyetem épületénél.

A demonstrációt az Oktatási Szabadságot nevű Facebook-csoport szervezte, a tiltakozásra ezreket vártak. A tüntetők a Corvinustól a CEU épületének érintésével a Kossuth térre vonulnak át.

Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA), a brit királyi tudományos akadémia és a kanadai oktatási szövetség is Kiállt a Közép-európai Egyetem fenntartása mellett. A tiltakozók összesen több, mint 800 nemzetközi egyetemet képviselnek. A CEU mellett egy nemzetközi petíció is indult az interneten, ennek eddig 27 ezer aláírója van. Korábban tizenhét Nobel-díjas tudós és több mint ezer egyetemi tanár is kiállt a Közép-európai Egyetem mellett, ahogyan a Magyar Tudományos Akadémia kutatói is.

Az ELTE hallgatói szolidarítanak

Bár a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája állásfoglalásában nem állt ki a CEU mellett, mondván, hogy időszerű a külföldi egyetemek működésének felülvizsgálata, az ELTE hallgatói önkormányzata szolidaritásáról biztosította a Közép-európai Egyetem hallgatóit és oktatóit. Arra emlékeztetnek, a CEU megszűnésével a magyar társadalom is sokat vesztene, és az az ELTE hallgatóit is érintené, hiszen a két egyetem számos tudományterületen együttműködik. Közben az ELTE rektora azt kérte a magyarországi egyetemek dékánjaitól, hogy ne alkossanak önálló véleményt a CEU ügyében a rektori konferencia hétfői ülése előtt.

Továbbra is nemlétező jogszabályokra hivatkozva állítja a Fidesz, hogy a CEU csal. Bár az egyetem működését vizsgáló Oktatási Hivatal szerint az egyetem megfelel a magyarországi működés feltételeinek, és sem a hivatal sem a Fidesz politikusai nem említetek konkrét létező jogszabályt, amit az egyetem megszegett volna, Németh Szilárd a Fidesz frakcióvezető helyettese szerint a CEU csaló. Ebben az esetben viszont kötelessége lett volna feljelentést tenni.

– A büntetőeljárási törvény szerint hivatalos személynek – Ön hivatalos személynek számít – kötelessége a tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. Ön ennek a kötelességének eleget tett?

– Én nem beszéltem bűncselekményről bocsánat.

– Csalásról beszélt, az bűncselekmény.

– Ha a Btk. szerint meghatározott, leírás kimeríti akkor mindenképpen bűncselekmény. Én másról beszéltem.

– Milyen csalás van még?

– Én másról beszéltem.

A kormány pedig már hétfőn a parlament elé terjeszti a CEU elleni törvényt – sürgős, kivételes eljárásban tárgyalnák.

Navracsics a CEU mellett

A fideszes kormánytöbbség által delegált uniós biztos kiáll a Közép-európai Egyetem mellett. Ezrek tüntethetnek késő délután a CEU ellehetetlenítése ellen. Navracsics Tibor az Indexnek azt írta, a Közép-európai Egyetem egyike a legfontosabb felsőoktatási intézményeknek nemcsak Magyarországon, de az egész európai felsőoktatási térségben, éppen ezért fontosnak tartja, hogy az esetleges szabálytalanságok korrekciója után zavartalanul folytathassa működését Budapesten.

Az MSZP is tiltakozik a CEU ellehetetlenítése ellen. Lukács Zoltán, a párt országgyűlési képviselője szerint a szabadság utat fog törni magának, és a kormány az internetadóhoz hasonlóan ezt az intézkedését is kénytelen lesz visszavonni. „Természetesen tiltakozunk ez ellen, de azt is mondjuk, hogy soha nem sikerült még a szabadság eszméjét, meg a tudásra való igényt törvényekkel megakadályozni és ellehetetleníteni. Lehet szembe menni intézményekkel, lehet intézmények vezetőivel. Lehet intézményekkel szemben törvényeket hozni, de a tudás igényével, a szabadság szikrájával szemben nem lehet törvényeket hozni. Ebbe is ugyanúgy bele fognak bukni, mint amikor az internetadót kitalálták, és minden más olyan intézkedést, ami a szabadság ellen van. A szabadság az magának utat fog törni” – fogalmazott.

Nem határolódik el a Jobbik alelnökének CEU-val kapcsolatos nyilatkozatától párttársa, Szávay István. Toroczkai László pénteken a Facebookon azt írta, hogy nemcsak bezáratná a Közép-európai Egyetemet, de sóval hintené be romjait. Az ellenzéki párt országgyűlési képviselője azt mondja, az egyetemalapító Soros György szellemisége távol áll tőlük, de elutasítják a Fidesz eljárását is. Ráadásul szerintük a kormány a törvénytervezettel veszélybe sodorja azokat a határon túli magyar egyetemeket is, amelyeket az anyaországból finanszíroznak – így a többi közt a Sapientia, illetve a Partiumi intézményt is.