Nobel-díjas tudósok a CEU mellett

Nobel-díjas tudósok álltak ki nyílt levélben a CEU mellett – több mint száz vezető nemzetközi tudós kéri a magyar kormánytól nyílt levélben a törvénytervezet visszavonását. Szerintük a Közép-európai Egyetem megmaradása Magyarország sikerének is feltétele.

„Azért írtam alá a Közép-európai Egyetemet támogató levelet, mert az egy kitűnő egyetem, és mert az egyetemek fontosak a modern társadalmak számára. Véleményem szerint a kormányoknak támogatniuk kellene az egyetemeket és az oktatást, nem pedig támadniuk” – válaszolt e-mailben a Hír Televízió kérdéseire Alvin Roth Nobel-díjas közgazdász.

Ő az egyik aláírója annak a nyílt levélnek, amelyben további mintegy 150 vezető nemzetközi tudós, a többi közt a Harvard, a Stanford valamint a Cambridge egyetem professzorai szólítják fel a magyar kormányt a CEU -ellenes törvény visszavonására.

Tizennégy Nobel-díjas tudós is szignózta az írást, amelyben a világ legrangosabb egyetemeinek szakemberei aggódnak a törvénytervezet miatt, amely lehetetlenné tenné a Közép-európai Egyetem további működését Budapesten, pedig annak jelenléte Magyarország sikerének is a záloga.

Gerő András, az intézmény egyik oktatója Newsroom című műsorunkban arról beszélt, az intézmény elleni javaslat egy kezdetétől kudarcba fulladt politikai akció. „Ez egy politikai akció a miniszterelnök részéről. Ő a maga nevére vette ezt az akciót a ma reggeli beszélgetés alapján. Csak ő tudja megmondani, hogy mi a célja egy olyan játékkal, amelyből meggyőződésem szerint, óriási presztízsveszteséggel tud kikerülni az ország, meggyőződésem szerint nem tudja megnyerni ezt a játékot, és meggyőződésem szerint semmi haszna nincsen ennek a játéknak” – fogalmazott.

Kiáll a CEU mellett az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem is, amelyet részben német és osztrák állami forrásból tartanak fenn és amelyet 2015-ben Angela Merkel német kancellár személyesen is meglátogatott. Közleményükben hangsúlyozzák, bíznak benne, hogy a problémák párbeszéd útján megoldhatóak és hogy a Magyarországon akkreditált külföldi felsőoktatási intézmények számára a működés feltételei a jövőben is biztosítva lesznek.